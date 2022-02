Ante un Kempes colmado, Talleres venció a Belgrano

Un clásico con todos los condimentos: muchísimo color, acompañamiento masivo en las tribunas, momentos “picados” y mucha ansiedad por la abstinencia de fútbol. Y sobre todo, con la necesidad de volver a disputar el máximo clásico cordobés con ambas hinchadas en los últimos tiempos de pandemia.

Y en ese contexto de color y pasión, Talleres fue más claro y más punzante, razones por la cual se terminó imponiendo sobre Belgrano por 1 a 0, en el partido que servirá de preludio para el arranque de la temporada oficial.

El encuentro fue en marco de la copa “Clásicos de la ciudad”, organizada por la Municipalidad de Córdoba, como previa a los torneos oficiales y para darle vida al verano futbolero cordobés.

A menos de una semana de los debuts en sus torneos, mostraron sus cartas y no cuidaron valores ni piernas.

El aliento de la gente fue el ingrediente fundamental para envalentonar los corazones en la calurosa noche y en ese ambiente fue Talleres quien mostró mejor preparación desde lo físico.

El elenco de Ángel Hoyos soportó el asedio inicial del “Pirata”, que empezó mucho más enchufado, para luego golpear y manejar a voluntad la pelota.

El gol llegó con una avivada de Rodrigo Villagra, como si tuviera dos pulmones, para robar una pelota y abastecer a Rodrigo Garro para el gol. Comenzó el idilio del ex Instituto con la gente, con un festejo alocado y una actitud muy positiva para jugar, mostrarse y generar.

En ese lapso Garro tuvo una clara de cabeza y Michael Santos estrelló un remate en el palo que bien pudo significar la ampliación del marcador. Y del otro costado, apenas un remate de larga distancia y un cabezazo de Pablo Vegetti fueron los argumentos de los dirigidos por Guillermo Farré. Bruno Zapelli quedó muy contenido por derecha, muy retrasado en el campo para empezar a crear, y no encontró el equipo la forma de no sufrir al dejar desolado a Ariel Rojas en la contención, en un puesto no habitual, sin contar con la asistencia de Tomasetti.

Ya en el complemento,Talleres buscó planchar el juego y liquidarlo con alguna contra, por eso el ingreso de Girotti obligó a Belgrano a nunca dejar espacios en defensa.

Con los ingresos de Miño y Bordagaray apostó Farré a tener más profundidad, sin éxito pero al menos sirvió para pelear la pelota unos metros más adelante, aunque no encontró las pistas para golpear a un confiado Guido Herrera. Hoyos puso después a Federico Girotti, su máxima apuesta, y cerca estuvo de convertir en una serie de enganches en el área, como para decir presente.

Los últimos 20 minutos estuvieron de más, con muchas modificaciones que distorsionaron el análisis, donde ambos equipos lucieron disfrutando más del reencuentro con sus hinchas y del clásico que del partido en sí. Barrea tuvo un remate en el palo cuando más insistieron los de Alberdi, pero no hubo mucho más.