Del Potro anunció que se retira del tenis después del Argentina Open

El argentino Juan Martín Del Potro anunció este sábado que se retirará del tenis luego del torneo ATP de Buenos Aires, ya que es "difícil lidiar con tanto dolor" como el que siente en la rodilla, pese a las diferentes operaciones que se realizó.

"Esta será más una despedida que una vuelta. Vengo haciendo mucho esfuerzo para seguir adelante, pero la rodilla me sigue haciendo vivir una pesadilla. Es el día de hoy que no lo logro, pero nunca imaginaba retirarme del tenis si no sea jugando y no encontraba mejor torneo que el de Buenos Aires para hacerlo", sentenció.

Con lágrimas en los ojos y visiblemente emocionado, Del Potro pidió dar la conferencia de prensa previo al inicio del cuadro principal del torneo, para "dar uno de los mensajes más difíciles que me toca afrontar".

"Me toca como rival Federico (Delbonis), un amigo. Juntos compartimos los días más lindos de nuestras vidas (consagración de la Copa Davis 2016) y posiblemente el martes sea otro día inolvidable en mi vida y que esté él me pone contento", afirmó.

Fuente: NA