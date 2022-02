El premio Carlos de Oro fue para la obra “Stravaganza 10 años”

Carlos Paz vivió en la noche del lunes la gran fiesta de la entrega de los “Premios Carlos 2022" que se desarrollaron en los Jardines Municipales con la presencia de los elencos que hacen temporada en la villa turística.

Organizados por la Municipalidad de Villa Carlos Paz, con entrada libre y gratuita para vecinos y turistas,los Premios Carlos 2022 fueron transmitidos en vivo por las redes oficiales de la Municipalidad.

El premio más importante fue para la obra “Stravaganza, 10 años”, que se llevó el “Carlos de Oro” en esta nueva edición, la producción que encabeza Flavio Mendoza en el teatro Luxor.

El Presidente de la Agencia Córdoba Turismo Esteban Avilés, resaltó: “Estamos muy contentos por recibir nuevamente a la colonia artística en la provincia y en Villa Carlos Paz, hace muchos años que esta plaza lidera a nivel nacional y sudamericano. De manera constante estamos progresando con el apoyo de todos los vecinos de la ciudad. Nos encontramos viviendo una muy buena temporada y esperamos continuar de la misma manera”.

En tanto, el intendente Daniel Gómez Gesteira, expresó: “Estamos muy contentos de poder compartir este momento con los vecinos y turistas que nos visitan en esta temporada. El teatro es cultura y esta ciudad una vez más recibe a la colonia artística consolidándose como la mayor plaza del país. Siempre cuidándonos porque la cuestión sanitaria es importante, vamos a seguir trabajando para que Villa Carlos Paz continúe creciendo con el apoyo de todos”.

Estos son todos lo ganadores de los Premios Carlos 2022

MEJOR SONIDO: América Show

MEJOR LIBRO: Matías del Federico - Bajo Terapia

MEJOR ESPECTACULO INFANTIL: Generación Power

MEJOR HUMORISTA: Miguel Martin - Mas vivo que nunca “El Oficial Gordillo”

MEJOR SHOW MUSICAL: La Beriso

MEJOR CANTANTE FEMENINA en espectáculo: Marcela Wonder – Así… Vuelvo

MEJOR CANTANTE MASCULINO en espectáculo: Nacho Pérez Cortes - Así…Vuelvo

MEJOR LABOR HUMORISTICA en Espectáculo: Zaúl Showman - América Show

MEJOR ESCENOGRAFIA: Una noche en el Hotel

MEJOR ESCENOGRAFIA VIRTUAL: América Show

CARLOS 2022 Especial del Jurado SEX / Suarez-Cerrone

MEJOR CONJUNTO VOCAL: Trío Vinales – Espacio Lvisa

MEJOR ACTUACIÓN MASCULINA EN REPARTO: Esteban Prol – Cenamos en la cama

MEJOR ACTUACIÓN FEMENINA EN REPARTO: Belén Giménez - Andate!... Amor mío

MEJOR HUMORISTICO-MUSICAL: QV4 – Plan B

MEJOR SHOW HUMORISTICO: Más vivo que nunca “El Oficial Gordillo”

MEJOR ILUMINACION: Stravaganza, 10 años

MEJOR VESTUARIO: Así…Vuelvo

MEJOR CANTANTE SOLISTA FEMENINA: Natalia Pastorutti – Intimo

MEJOR CANTANTE SOLISTA MASCULINO: Alberto Muñoz – Tributo a Facundo Cabral

CARLOS 2022 “Chango Juárez” al Espectáculo Cordobés: Los Can Can

MEJOR DIRECCION DE ESPECTACULO: Flavio Mendoza – Stravaganza, 10 años

MEJOR DIRECCION TEATRAL: Manuel González Gil – 39 Escalones

MEJOR ATRACCION en espectáculo: Lautaro Russo – Stravaganza, 10 años

MEJOR PAREJA DE BAILE: Yanina Muzyka/Emanuel Casal – Así… Vuelvo

MEJOR CUERPO DE BAILE: Así… Vuelvo

MEJOR EJECUCIÓN MUSICAL EN VIVO: Argo, un segundo

CARLOS 2022 “RAMÓN YARDA”: Lucila Juárez

REVELACION DE LA TEMPORADA: Mariano Magnífico – Así… Vuelvo

MEJOR ESPECTACULO DE VARIETE: La trasnoche del show

MEJOR BAILARIN: Jonathan Lazarte – SEX, viví tu experiencia

MEJOR BAILARINA: Gisela Bernal – Stravanganza, 10 años

CARLOS 2022 “Ana María Alfaro”: Gladys Florimonte – 28 Rosas

MEJOR COMEDIA: Una noche en el Hotel

MEJOR COMEDIA DRAMATICA: Como Hermanos

MEJOR COREOGRAFIA: Stravaganza, 10 años

MEJOR ACTOR: Alejandro Müller – Mi mujer se llama Mauricio

MEJOR ACTRIZ: Andrea Rincón – 39 Escalones

CARLOS 2022 A LA TRAYECTORIA: GERMÁN KRAUS

MEJOR PRODUCCION: Stravaganza, 10 años

CARLOS DE PLATA: UNA NOCHE EN EL HOTEL

CARLOS 2022 CONSAGRACION: ANÍBAL PACHANO

CARLOS DE LA GENTE: MIGUEL MARTÍN- MÁS VIVO QUE NUNCA “EL OFICIAL GORDILLO”

CARLOS DE ORO: STRAVAGANZA 10 AÑOS