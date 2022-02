Legislador Rossi: “Tengo pocas expectativas en el discurso del gobernador”

El legislador provincial Dante Rossi, del bloque opositor Juntos UCR, consultado por La Nueva Mañana dijo tener “pocas expectativas en el discurso del gobernador”. Como algo recurrente cada 1 de febrero, Rossi consideró que “siempre nos pinta una Córdoba distinta a la que en realidad existe".

El Gobierno tiene cambiadas las prioridades: anuncia obras, mucho cemento, pero no cumple con cuestiones básicas, por ejemplo, el agua; está anunciada la autovía en la ruta 38 y en el Valle de Punilla no hay agua, Bialet Massé al lado del Lago San Roque no tiene agua”. Y remató: “El gobernador está enamorado del cemento”.

El dirigente opositor se mostró particularmente crítico respecto a las políticas de seguridad: “(Juan) Schiaretti nos pinta inversiones en chalecos, en balas y motos, pero lo cierto es que cada vez estamos más inseguros”.

Y respecto a la oposición en la Legislatura, Rossi aseveró que “se aprueba solamente lo que el oficialismo acepta. Los proyectos de la oposición no son tratados ni siquiera en comisiones”. Y sobre el bloque que integra indicó que pasará a ser la primera minoría, con nueve miembros, “por lo que ratificaremos una oposición más importante; la mayoría oficialista se usa a discreción para evitar que podamos siquiera debatir proyectos que tenemos en agenda”.

También se refirió a la ausencia de anuncios sobre viviendas. “Entre las propuestas grandilocuentes de la campaña para ganar en 2019, estuvo construir 25 mil viviendas. Pero no hay construcción de viviendas, ni se anuncia absolutamente nada. Terminan los cuatro años incumpliendo esa promesa de campaña”, abundó.

Finalmente, el legislador Dante Rossi hizo mención a la deuda de la Provincia: “Schiaretti es un endeudador serial. La deuda de Córdoba asciende 267 mil millones de pesos y el 95 por ciento está atada a moneda extranjera. Se siguen haciendo obras con más endeudamiento. No hay obras con fondos genuinos”.

Noticias relacionadas: