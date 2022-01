Covid-19: los autotest ya se pueden obtener en las farmacias a 1.650 pesos

Así lo informó este lunes la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA). En Córdoba aún no está disponible el autotest rápido.

Las pruebas de autotest de coronavirus comenzaron a llegar a las primeras farmacias de diferentes ciudades del país y el precio de comercialización al público es de 1.650 pesos, informó hoy la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA).

Isabel Reinoso, presidenta de la COFA, dijo a Télam que “entre el viernes y hoy ingresaron al país 100 mil autotest del laboratorio Jayor”, firma que comprometió a “traer 100 mil testeos por semana”.

“El viernes se distribuyeron entre las droguerías que reparten al interior del país”, explicó.

Informó, además, que el laboratorio Roche ingresó otras 25 mil unidades con una “presentación que vienen de a cinco unidades” por caja.

Reinoso agregó que “el resto de los laboratorios comenzarán con las entregas a partir de la segunda quincena de febrero”.

Respecto al precio del autotest, la presidenta de COFA detalló que su valor es de "1.650 pesos y que será el mismo en todo el país".

“Estimamos que las otras marcas estarán entre 1.500 y 2.000 pesos”, dijo, y agregó que por ahora se entregarán 10 autotest por farmacia.

"Es una medida coyuntural”, dijo en referencia a la cantidad que cada farmacia recibirá, y destacó que a corto plazo "se repartirán más” porque “se busca una distribución federal”.

Reinoso, sostuvo en diálogo con TN que "el sábado comenzaron a llegar a las primeras farmacias del interior (Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca, Rosario) y hoy se completa la distribución a las droguerías que abastecen al Gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires".

Sobre el procedimiento que debe seguir el farmacéutico, describió que una vez realizada la dispensa debe tomar los datos (nombre y apellido, DNI, localidad y teléfono de contacto), y en la computadora de la farmacia se imprime esa información y un código QR que el cliente puede leer desde la cámara de su celular.

"Allí se le van a desplegar cuatro botones: positivo, negativo, inválido o lo haré más adelante. La persona elige la opción que corresponde y esa información le llega directamente a la farmacia", dijo Reinoso y señaló que "si no quiere hacerlo de esa manera, estarán disponibles los métodos convencionales como avisar por teléfono, por mail o personalmente".

En relación al procedimiento, la titular de la COFA explicó que "lo primero es lavarse las manos y colocar el cassette en un lugar limpio; luego hay que pasar el hisopo cuatro o cinco veces en la narina (no más de 2 centímetros), no hace falta llegar hasta el fondo de la nariz porque son test nasales, no nasofaríngeos".

Además, sostuvo que el test que se comenzó a distribuir hoy puede hacerse también por saliva: "Para esto es importante no haberse cepillado los dientes ni ingerido comida ni bebida", finalizó.

Rubén Sajem, secretario general del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de CABA, y Director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), precisó a esta agencia que “todas las cámaras trabajan con la misma plataforma y se distribuyen entre las farmacias que están acreditadas allí, entre 7 mil y 8 mil”.

En la plataforma autotestfarmacia.org la persona deberá informar el resultado de la prueba “de manera directa o a través de un tercero responsable en un lapso de 24 horas” a través de la página web, una app con el código QR entregado por el farmacéutico o comunicándose directamente con la farmacia, y en caso de que no hubiera sido utilizado dentro de los siete días de adquirido.

Una vez obtenida la respuesta del comprador del test, la farmacia reportará el resultado en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.

Sajem añadió que a partir de febrero entrarán al país “las otras marcas” y explicó que la situación se irá normalizando de forma paulatina porque “la demora se debe a que como es la primera vez, hubo que hacer todos los trámites aduaneros después de la aprobación de Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica)”, que aprobó los autotest a principios de enero.

Con respecto a la procedencia de los test, remarcó que “son todos importados” excepto “uno que se va a producir en el país” por el laboratorio Wiener de Rosario.

“Hay dos autotest, de los seis, que son nasales y de saliva, y los restantes sólo son con toma nasal”, precisó.

“La farmacia indicará a la persona que se tiene que realizar el autotest entre tres y cinco días después del contacto estrecho porque antes no tiene carga viral suficiente, siempre y cuando la persona tenga algún síntoma leve, porque si tiene síntomas graves tiene que llamar al médico”, observó.

Asimismo, manifestó que “desde esta tarde en las farmacias de CABA y del conurbano ya empezará a ingresar el producto.

En tanto, Norberto Mañas, presidente de la Asociación Propietarios de Farmacias Argentinas (Asofar), expresó a esta agencia que “a partir de mañana o el miércoles nos van a entregar 10 test por farmacia en todo el país”, explicó.

Además, detalló que la cantidad de test será la misma en todas las farmacias “chicas o las que pertenecen a una cadena”.

Mañas sostuvo que se va a empezar a regularizar el reparto a este fin de semana y que entre mediados de febrero y principio de marzo espera que “ya se encuentre regularizada la situación en todo el país”.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de General Pueyrredón, Mario Della Maggiora, informó que "ya se venden en la ciudad de Mar del Plata".

"El sábado llegó a la droguería una pequeña cantidad a Mar del Plata del autotest del laboratorio Jayor y se distribuyeron en aquellas farmacias que se inscribieron para tenerlos a la venta", explicó el farmacéutico.

En tanto, la vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, Valeria Marasco, explicó a Télam que la semana pasada “comenzó la distribución en droguerías y continúa hoy".

En Bahía Blanca, por ejemplo, más de 22 farmacias de un total de 80 adheridas recibieron las pruebas para su comercialización, según precisó Silvia Godoy, presidenta del Colegio de Farmacéuticos local.

En Rosario, tal como había adelantado el Colegio de Farmacéuticos de esa ciudad, están a la venta los primeros autotest.

“Esta primera remesa cubrirá la demanda de unas 400 farmacias de las 1.200 inscriptas”, según lo adelantó Leonardo Jurado, directivo del Colegio de Farmacéuticos de Rosario.

En el caso de Mendoza, el presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza (Cofam), Mario Alberto Valestra, confirmó que la venta comenzará en el transcurso de esta semana.

En Córdoba

Por otro lado, desde Córdoba se informó que aún no está disponible el autotest rápido, sin embargo el 5 de enero el Gobierno provincial lanzó una subasta electrónica inversa para adquirir los primeros 500.000 dispositivos mediante una oferta de 300 millones de pesos.

La subasta se realizó mediante el portal de Compras Públicas del Gobierno de Córdoba y se informó que será costeado con recursos del Fondo para la Atención de Enfermedades Epidemiológicas y con tres modalidades de uso: oficial, de distribución gratuita y prohibida su venta.

El autotest está indicado para pacientes mayores de 60 años, con comorbilidades o embarazadas e incluye un kit completo con el que se obtendrá un resultado a los quince minutos, aproximadamente.

Las farmacias que tengan a la venta los autotest estarán identificadas con un poster y la página web oficial del circuito farmacéutico.

Por el momento, el autotest no es apto para viajar porque para ello se está pidiendo estudio PCR.