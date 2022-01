Por su salud, el “Gato” Romero toma licencia como intendente de Villa Allende

El intendente de Villa Allende, Eduardo “el Gato” Romero anunció que tomará licencia de sus funciones como mandatario de la localidad. Hace un mes, había informado que estaba atravesando problemas de salud.

“Aquí estoy nuevamente para contarles lo que me está pasando, y sobre todo, las razones por las cuales no puedo estar ahí, al lado de ustedes como lo hice siempre. Mi estado de salud es delicado y hace algunas semanas comencé un largo tratamiento con altibajos, que hoy me obliga a darles una noticia que nunca imaginé y para la que nunca me preparé”, dijo a través de las redes sociales.

“Junto a mi equipo y mi familia, decidimos que lo mejor es poner una pausa en mis funciones como Intendente de Villa Allende, pidiendo una licencia temporal que me permitirá enfocarme en mi salud. A lo largo de mi vida, primero como deportista y luego como Intendente, desarrollé una profunda vocación de servicio que no se acabará nunca, y ese es mi compromiso inclaudicable con todos ustedes”, agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eduardo Gato Romero (@eduardogatoromero)

Además, expresó que seguirá la actividad de su gestión y será reemplazado por la titular del Concejo Deliberante, María Teresa de Vélez.

“Se que dejo a grandes profesionales y mejores personas a cargo de la conducción de la ciudad. Es un momento crucial de mi vida y como en tantos otros, sé que cuento con la fuerza de mi familia, de mi equipo de gestión, de mis amigos, de ustedes, mis vecinos, y de Dios para salir adelante”, sumó.