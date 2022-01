Junior Arias: "Desde que me fui me costó soltar el club"

Junior Arias retornó a Talleres, tras estar a préstamo en Patronato y manifestó sus ganas de continuar en el club de barrio Jardín.

El atacante uruguayo fue entrevistado en el programa Futbolémico, que se emite por Showsport La Red, y afirmó: "Estoy muy bien, instalándome en Córdoba. Tenía ganas de venir, desde que me fui me costó soltar el club... Decidiremos entre todos si lo mejor es que yo me quede o que busque otro rumbo. Esta semana fue de conocimiento con Hoyos, yo vengo a competir en buena leche. Mi deseo es quedarme, tenemos que esperar".

#Talleres | Junior Arias: "A partir de mañana Hoyos empezará a plantear su idea y el trabajo para lo que viene", — Futbolemico (@futbolemicok) January 24, 2022

Por otra parte, Arias destacó la manera de Talleres de moverse en el mercado de pases en cuanto a interesarse en jugadores sin tanto renombre que luego se destacan: "Los nombres y la jerarquía no te garantizan nada, El club trabaja muy bien en eso, a veces traen jugadores chicos y después rinden mucho."

Además resaltó: "Talleres no se retiró del mercado de pases todavía, está trabajando en eso".