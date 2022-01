Es oficial: Ángel Guillermo Hoyos es el nuevo entrenador de Talleres

La novela finalmente se concretó: luego de muchas idas y vueltas a pura negociación, Ángel Guillermo Hoyos es el nuevo entrenador de Talleres para afrontar la próxima temporada de Primera División y la Liga Profesional.

De esta forma será su segundo ciclo al frente del conjunto de barrio Jardín, ya que tuvo un paso en el Federal A, en 2014 cuando el equipo perdió dos finales.

Hoyos llegará esta noche al país y se estima que mañana estará en el amistoso ante Estudiantes de Río Cuarto, a las 9 en el predio de las 24 hectáreas.

Restan conocer los integrantes del cuerpo técnico aunque se estima que no estaría el ex arquero de Instituto y Talleres Mauricio Caranta no formaría parte. Luego de Talleres dirigió la Selección de Bolivia y Universidad de Chile, donde fue campeón.

Tendrá por delante el desafío de dirigir al equipo en la Copa Libertadores y sobre todo de cubrir la vacante y la vara alta que dejó la partida de Alexander Medina.