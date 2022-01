Vidal negó armado de causas judiciales y señaló que la grabación "es ilegal"

Tras diez días de silencio, la ex gobernadora bonaerense señaló que el video de la mesa judicial "fue ilegalmente grabado y no constituye prueba".

Vidal junto al apuntado Villegas. La ex gobernadora negó una mesa judicial.

La ex gobernadora bonaerense de Juntos por el Cambio (JxC) María Eugenia Vidal sostuvo este jueves que el video de la llamada "mesa judicial" donde se ve al ex ministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas, expresar su deseo de tener una "Gestapo" para terminar con los gremios, "fue ilegalmente grabado y no constituye prueba", y negó que en su administración hayan existido "causas armadas".

"La reunión fue ilegalmente grabada porque, hasta ahora, no apareció la orden de ningún juez que ordenara grabar esa reunión o hacer algún seguimiento. Para mis ministros y para los empresarios de la construcción era una reunión de trabajo", dijo Vidal después de haber mantenido un silencio de 10 días desde que la actual gestión de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) encontrara el video grabado en 2017 y presentara la denuncia por la existencia de una supuesta mesa judicial para armar causas contra dirigentes gremiales.

La ex mandataria provincial afirmó además que el video de la reunión realizada en 2017 "no constituye prueba porque fue ilegalmente grabado" y señaló que "es importante saber por qué", mientras descartó que en su Gobierno hayan existido "ni mesa judicial ni causas armadas".

En declaraciones al canal La Nación +, Vidal dijo que la presencia de agentes de inteligencia en esa reunión de 2017 "tendrá que ser respondido por la gente de la AFI en sede judicial" y agregó que muchos de los presentes "dijeron que no sabían que eran agentes de la AFI".

Para Vidal, el encuentro que motivó la denuncia de la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, se desarrolló "en una dependencia pública, a la luz del día, con más de diez personas" y con la presencia de empresarios que eran "víctimas" y le "tenían miedo" al entonces jefe de la UOCRA regional Juan Pablo "Pata" Medina.

También tildó de "reprochable" la referencia a la Gestapo que hizo quien fuera su ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, al considerar que es "banalizar el sufrimiento de las víctimas del Holocausto".

"La expresión del ministro es repudiable e injustificable, no constituye delito pero es absolutamente repudiable, y pidió disculpas no sólo públicamente sino que llamó a los presidentes de distintas entidades judías", añadió Vidal.

Y señaló que "una cosa es una expresión, porque además termina diciendo 'las leyes son las leyes', y otra cosa es un delito y una causa armada".

Dos expedientes judiciales y una subcomisión del Congreso de la Nación se activaron tras el hallazgo en la AF del video en el que puede verse a espías, empresarios y exfuncionarios del gobierno de Vidal en la organización de una estrategia para lograr el encarcelamiento de dirigentes sindicales.

El video fue presentado ante la justicia federal de La Plata por Caamaño, acompañado de una denuncia en la que se detallaba que allí puede observarse "la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical".

Lo que se ve en la grabación es la reunión que en junio de 2017 protagonizaron el exministro Villegas y el intendente de La Plata, Julio Garro, junto con otros exfuncionarios de la administración de Vidal, espías y empresarios, en la sede porteña del Banco Provincia, a metros del Cabildo.

En ese encuentro, según consta en los registros, los participantes hablaron de provocar a los sindicalistas del gremio de la construcción de La Plata para generar una reacción por parte de ellos y entonces grabarlos -"cablear"- y luego denunciarlos por amenazas y lograr su encarcelamiento.

El video, según se pudo reconstruir, fue encontrado en un disco rígido en una de las bases de la AFI y no en su sede central, ubicada en la calle 25 de Mayo, a metros de la Plaza de Mayo.

Los espías que aparecen en la grabación serían, según trascendió públicamente, Juan Sebastián De Stefano (exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI); Dario Biorci (cuñado y exjefe de Gabinete de la exsubdirectora de la central de espías Silvia Majdalani) y Diego Dalmau Pereyra (exdirector de Contrainteligencia de ese organismo).

