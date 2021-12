Concejales del Frente Cívico impulsan proyecto para frenar apuestas online

Los Concejales del Frente Cívico Armando Fernández y Ricardo Aizpeolea, firmaron el proyecto que se presentó en el Concejo Deliberante y que se tratará este miércoles por el cual se prohíbe en el ámbito de la Ciudad de Córdoba la prestación del servicio de juegos de azar, apuestas mutuas y actividades conexas, realizadas en forma “on line”, virtual mediante cualquier dispositivo electrónico y/o tecnológico.

También firmaron el proyecto cuya autoría corresponde al concejal Juan Pablo Quinteros de Encuentro Vecinal Córdoba, los integrantes del Bloque Córdoba Cambia, su presidente Juan Negri, Alicia Migliore, María Iglesias y Eugenia Terré. Olga Riutort del Bloque Fuerza de la Gente, Alfredo Saap de la UCR y Lucas Balian de Vamos.

Como es de público conocimiento en la Legislatura de la Provincia de Córdoba legisladores del Bloque Juntos por Córdoba han presentado un Proyecto de Ley 34270/L/21 en virtud del cual se pretende regular la actividad de juego “on line” en el ámbito de la Provincia de Córdoba de conformidad a lo dispuesto en el Art. 104 Inc. 39 de la Constitución Provincial (no Art. 110 Inc. 37 como reza el Proyecto).

"La Ciudad de Córdoba hace décadas ha manifestado una férrea oposición al desarrollo de los juegos de azar en su ámbito territorial, en el entendimiento de que dicha actividad sólo genera ganancias para unos pocos y pérdidas para los jugadores en general", indicaron los concejales.

Fernández y Aizpeolea manifestaron además que “apoyar con nuestra firma el proyecto presentado es mantener una coherencia desde la aprobación de la Ordenanza 10.840 el día 3 de febrero del 2005 que en su artículo 16 expresamente prohibió la instalación de casinos, bingos, loterías, slots, como cualquier tipo de juego de azar”. Recordemos que luego dicha ordenanza fue derogada al sancionarse en noviembre de 2009 la Ordenanza 11.648 (Código de Espectáculos Públicos) que en su artículo 29 Inc. “a” regula idéntica prohibición.

Por último señalaron: "Córdoba no debe ser facilitadora de negocios millonarios a sectores empresariales a costa de la salud y la economía de sus vecinos. Córdoba debe mantenerse firme en su histórica posición contra el juego y la lucha contra la ludopatía. Además, los concejales remarcan el poder de policía que tiene la Municipalidad para regular las actividades económicas, comerciales e industriales en el ámbito de la ciudad".

