A los 87 años falleció Joan Didion, símbolo del Nuevo Periodismo

La escritora, periodista y ensayista Joan Didion, cuya prosa seca y mirada límpida sobre la sociedad de su país la convirtieron en un emblema del llamado Nuevo Periodismo de los años 60 junto a Gay Talese, Truman Capote, Hunter S. Thompson y Tom Wolfe, murió a causa del Parkinson en Nueva York, según confirmó su editorial a The New York Times. Tenía 87 años.

“Mi única ventaja como periodista es que soy tan pequeña físicamente, tan temperamentalmente molesta y tan neuróticamente incapaz de expresarme que la gente tiende a olvidar que mi presencia en un lugar suele ir en contra de sus propios intereses”, explicaba en Slouching Towards Bethlehem (1968), uno de los ensayos fundamentales para entender los caóticos años 60 y los violentos 70, como también lo fue The White Album (1979).

“Nos contamos historias para así poder vivir”, afirmaba en éste último volumen, en lo que es quizás una de los quotes más reproducidos de la literatura contemporánea. Los modos en los que esos relatos divergían de la realidad se convirtieron en una materia prima inagotable para la “única intelectual de California”, como solían definirla sus amigos y rivales de la Costa Este.

Didion comenzó escribiendo ensayos para el Saturday Evening Post y la revista Life, dos de las publicaciones centrales para la pujante sociedad norteamericana de posguerra.

“Didion fue una de las escritoras más incisivas y observadoras astutas del país. Sus obras de ficción, comentarios y memorias más vendidas han recibido numerosos honores y se consideran clásicos modernos“, dijo Penguin Random House en un comunicado.

A los 30 años le diagnosticaron esclerosis múltiple y casi al mismo tiempo sufrió una crisis nerviosa y se registró en una clínica psiquiátrica en Santa Mónica, California, que diagnosticó su visión del mundo como “fundamentalmente pesimista, fatalista y depresiva”. A sus 70 años, informó sobre la tragedia personal en la desgarradora obra de 2005, “El año del pensamiento mágico”, una narración que se formó a partir del caos de dolor que siguió a la muerte de su esposo y compañero de escritura, John Gregory Dunne. Ganó un Premio Nacional del Libro y ella lo adaptó como una obra de teatro de una sola mujer en Broadway protagonizada por Vanessa Redgrave.

Dunne se había derrumbado en 2003 en su mesa y murió de un ataque cardíaco cuando su hija, Quintana Roo Dunne Michael, estaba gravemente enferma en un hospital. Las memorias fueron un éxito de ventas y un estándar casi instantáneo, el tipo de trabajo que la gente buscaría instintivamente después de perder a un ser querido. Didion dijo que pensaba en el trabajo como un testimonio de un tiempo específico; trágicamente, Magical Thinking pasó a estar fechado poco después de su publicación. Quintana murió durante el verano de 2005 a los 39 años de pancreatitis aguda. Didion escribió sobre la muerte de su hija en la publicación de 2011 Noches azules.

Aunque es famosa por sus ensayos periodísticos y autobiográficos, también escribió ficción. “Escribir una novela es como adentrarse en una noche muy larga y oscura. El ensayo es luminoso, su escritura tiene lugar a pleno sol”, distinguía cuando se la consultaba por las diferencias entre ambos registros. Su primera novela, El río en la noche, de los 60 se tradujo por primera vez en 2018. Además publicó Río revuelto, Su último deseo, Una liturgia común, y la más famosa de sus ficciones, Según venga el juego, adaptada al cine por Didion y Dunne en 1972, y protagonizada por Tuesday Weld y Anthony Perkins.

The Center Will Not Hold, casi un epitafio para la escritora –cuya natural y circunspecta elegancia, eterno cigarrillo, coronados por enormes lentes negros, consolidaban la infaltable crítica de “tener demasiado estilo”– le dio título al documental que su sobrino, Griffin Dunne, filmó para Netflix en lugar de la ficción que no permitió que escribiera. Su cámara orbita a Didion sin lograr quitarle el control de la narración de su propia vida. Como corresponde.