Habló la joven que fue amputada: "Con un perdón no me solucionan nada"

La adolescente de 17 años que fue atropellada el jueves pasado en el centro de Córdoba, se recupera en una sala común del Hospital de Urgencias, tras la amputación de su pierna izquierda.

Este lunes, Milagros habló por primera vez con la prensa y culpó a los ocupantes de la camioneta que las molestaban a ella y sus amigas y al conductor del vehículo que la atropelló. “Con un perdón no me solucionan nada, a mí a la pierna no me la devuelven”, dijo en el Noticiero de El Doce.

El viernes pasado, tras presentarse ante la Justicia luego de más de un día prófugo, Federico Elías, conductor de la camioneta Amarok en la que viajaba con otros dos hombres, negó un “acoso” a la joven amputada y sus amigas, quienes esperaban un remís en Humberto Primo casi General Paz.

Milagros dio otra versión de lo ocurrido y aseveró: “Nos dijo que hiciéramos un after con ellos, que nos subiéramos a la camioneta. Nosotras no le contestamos, los ignoramos. Ellos insistieron y nos querían llevar a toda costa”.

Las pericias judiciales revelaron que el Peugeot 207 que la atropelló tenía problemas en los frenos. El conductor del auto, Walter Alberto Peyretti, imputado por lesiones graves agravadas por el uso de vehículo, había dicho que la chocó al esquivar la camioneta Amarok que estaba frenada sobre la calle Humberto Primo.

Milagros recordó lo que ocurrió en ese momento: “El otro vehículo venía rápido, el dice que no, pero yo me acuerdo de todo”, insistió.

La adolescente aseguró que le cuesta aceptar lo que sufrió, pero se muestra firme su pedido: “Quiero que se haga Justicia y que los que me hicieron esto, paguen. Y no quede en la nada como otros casos. Con un perdón no me solucionan nada, a mí a la pierna no me la devuelven”, sentenció a El Doce.