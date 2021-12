Barrios de pie realizó un acto tras cumplir 20 años de compromiso social

Con un acto realizado en el Teatro Griego, el movimiento social del partido Libres del Sur, Barrios de Pie Córdoba, realizó este domingo 19 un encuentro conmemorativo junto a sus integrantes.

Al respecto, la coordinadora provincial en Córdoba, Marisa Cariddi expresó: "Como hace 20 años atrás, hoy más que nunca seguimos reafirmando nuestro compromiso social y político, organizándonos en la lucha y el poder popular. Decimos NO al FMI, reinvertir en el país es un deber para salir de la crisis, la pobreza y generar trabajo y dignidad. Porque nuestra esencia es estar siempre con el pueblo".

También la presidenta, Betiana Cabrera Fasolis, hizo referencia a la importancia política que tuvo el 2001 y el nacimiento de dicha organización social: “Hoy, salvando las distancias, la desocupación, la pobreza, la inflación y un posible acuerdo con el FMI a base de las mismas recetas que hace 20 años de ajuste y restricción de políticas sociales, demandan que las organizaciones estemos más alertas que nunca para seguir exigiendo políticas públicas que pongan en el centro a la gente, No a los bancos, No a los especuladores, No a los capitales. Hoy festejamos nuestros 20 años, en el Teatro Griego con miles de compañerxs, pero sobretodo recordamos un aniversario con lucha, memoria y dignidad preparadxs para el futuro”.