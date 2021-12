Habló el paciente del posible caso cero de la cepa Ómicron en Colonia Caroya

El paciente del posible caso cero de la variante Ómicron de Colonia Caroya habló este viernes con la emisora radial Cadena 3 y explicó los detalles del cuidado y protocolo que llevó adelante. Según dijo, él y su familia son residentes de Dubai y vinieron a Argentina para visitar a sus parientes.

Además, aseguró que cumplieron con todas las medidas solicitadas: "Hemos estado en contacto con gente de varias partes del mundo, pero hemos entrado al país dentro del protocolo establecido".

Indicó que toda la familia ingresó con PCR negativo y con esquema completo de vacunación. "Dentro del protocolo que se establece, las únicas condiciones que hay que cumplir es tener la vacunación al día. Tenemos las dos dosis de Pfizer y nos dijeron que no hay que hacer cuarentena obligatoria", explicó.

Según dijo, luego de haber dado positivo, volvió a su casa y se aisló del resto de la familia. También aclaró que no asistió a numerosas reuniones: "No es cierto que tuve actividad social, me junté a saludar a cinco amigos y con mi familia".

"Soy residente en Dubai, no soy un turista. Me he adherido a todos los protocolos. Habría que analizar si los protocolos son los correctos. No me corresponde a mi juzgar", expresó.