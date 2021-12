Fernández pidió a los argentinos que "no teman" por el acuerdo con el FMI

"Lo único que no vamos a postergar es del desarrollo del pueblo argentino", dijo el Presidente en un acto de entrega de la vivienda y el crédito para la construcción número 30 mil.

El presidente Alberto Fernández pidió este jueves a los argentinos que "no teman" por el acuerdo con el FMI, ya que el Gobierno no va a "postergar" el desarrollo del país.

"No teman, porque cada dos por tres leo que estamos acordando con el Fondo y que el Fondo nos va a exigir que posterguemos esto, que posterguemos aquello… Lo único que no vamos a postergar es del desarrollo del pueblo argentino. Eso no lo vamos a postergar nunca", enfatizó Fernández.

Al participar de la entrega de la vivienda número 30 mil del programa Procrear en el partido bonaerense de Ezeiza, puntualizó: "Cuando escuchen voces que dicen que acordar con el Fondo va a significar bajar la inversión en obra pública, no les crean. Cuando escuchen decir van a parar las viviendas, no les crean".

"A fin de año vamos a tener 100 mil viviendas para argentinos en construcción en la Argentina, eso no lo vamos a parar. No va a haber ningún acuerdo que parece eso, porque la primer deuda que tiene la Argentina es con ustedes. Esa es la primer deuda que tenemos, y esa es la primer deuda que tenemos que pagar", subrayó.

En ese marco, el Presidente afirmó que "tener una casa propia es en estos tiempos un derecho humano", y prometió: "Vamos a seguir trabajando para que el mayor número de argentinos se saquen la preocupación de no tener dónde vivir. Es un temor que debe desaparecer de entre los argentinos".

"En los tiempos que vivimos, definitivamente tener una vivienda es un derecho humano. Garantizar una vida digna es hoy un imperativo moral. Tenemos que cumplirlo, tenemos que lograrlo y en eso trabajamos", manifestó.

En esa línea, completó: "Si hay algo que muchos argentinos necesitan, millones de argentinos, es un techo, una casa propia. Un lugar donde vivir sin los sobresaltos de andar buscando siempre un techo porque se vence el contrato del alquiler, o porque muchas veces ni siquiera a un alquiler pueden acceder".

"Es bueno ver que estamos avanzando en la entrega de viviendas, facilitando el acceso a quienes no pueden tomar un crédito y garantizando un techo", ponderó. Fernández indicó que fue lo que se puso "en la cabeza desde el primer día", motivo por el que creó el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Además, recordó que el Ministerio "antes era una secretaría que dependía del Ministerio de Obras Públicas", pero "necesitaba un ministro que sólo pensara en eso".

"Creí necesario que haya un ministro, que hoy es Jorge (Ferraresi) y que lo hace maravillosamente bien", expresó el jefe de Estado.

El Presidente resaltó la idea de que "a aquellos que no pueden acceder a créditos que el sector privado ofrece, porque son difíciles de repagar, hay que ayudarlos, con créditos o planes como Procrear". Asimismo, consideró que es un tema que "el mercado no resuelve", porque esos sectores "buscan formalizar un negocio, garantizarse una ganancia".

Para Fernández, "el Estado lo que debe hacer es igualar, que todos tengan las mismas condiciones para poder progresar", y agregó: "No es lo mismo nacer en una familia trabajadora que en una pudiente".

"Aquellos que son parte familia trabajadores tienen mismos derecho que los pudientes de tener una casa propia", señaló el Presidente.

Por último, consideró que "si el crecimiento económico sirve para que algunos crezcan y otros queden postergados, no sirve", ya que "sirve si le llega a todos". "Apostamos a la vivienda y obra pública, hay más de 3000 obras publicas en ejecución en todo el país", concluyó.

Fuente: NA