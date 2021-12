Movimientos sociales junto a Fernández previo a presentar el Plan Plurianual

El presidente Alberto Fernández se reunió este viernes en la Casa Rosada con representantes de los movimientos sociales, antes del envío al Congreso del "Plan plurianual" y a días de que se cumplan dos años desde que asumió en la gestión.

Los representantes de las organizaciones sociales arribaron a la Casa de Gobierno minutos después de las 17, para participar de un encuentro que se mantuvo en total hermetismo durante por poco más de tres horas.

Fuentes cercanas a los participantes del cónclave indicaron a la agencia Noticias Argentinas que entre la lista de temas que trataron se encontró el "Plan plurianual", aunque una vez terminada la reunión los dirigentes sociales se retiraron de Balcarce 50 sin realizar declaraciones a los medios acreditados.

Además, precisaron que también se analizó la posibilidad realizar un acto el próximo 10 de diciembre por el Día de la Democracia, fecha que coincide con el segundo aniversario de la asunción del jefe de Estado.

La reunión contó con la presencia de representantes de Barrios de Pie, El Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), entre otros movimientos sociales con los que el Gobierno nacional tiene buena sintonía.

En el marco de la serie de reuniones que viene manteniendo el Gobierno nacional con los principales sectores de la economía antes del envío al Congreso del "Plan plurianual", Fernández se reunió con los dirigentes en búsqueda de apoyo al proyecto.

Hoy los Movimientos Populares nos reunimos con el compañero presidente @alferdez en Casa Rosada para plantear y debatir sobre la agenda de tierra, techo y trabajo para que el crecimiento económico sea también redistributivo. pic.twitter.com/0a4tY3GuJs — Movimiento Evita (@MovimientoEvita) December 4, 2021

Con la misma intención, el jefe de Estado participó ayer del cierre de la 27º Conferencia organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA) en Parque Norte, mientras que el ministro de Economía, Martín Guzmán, hizo lo propio con la Confederación General del Trabajo (CGT).

En un encuentro que se realizó el pasado miércoles en la sede de la CGT de la calle Azopardo, el funcionario nacional logró el acompañamiento de la central sindical para acordar con el Fondo Monetario Internacional.

Previo al encuentro con el Presidente, el líder de la Corriente Clasista y Combativa, Juan Carlos Alderete, manifestó su rechazo al pago de la deuda de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"La deuda es con el pueblo. No al FMI", publicó Alderete en su cuenta de la red social Twitter, junto a un video en el que hace referencia a cómo se adquirió la deuda durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri.

Por su parte, Daniel Menéndez consideró que la reestructuración de la deuda que el país tiene con el organismo de crédito internacional debe incluir cuatro años de "erogaciones para el pago de deuda".

"El acuerdo con el FMI debe incluir que por lo menos por cuatro años no haya erogaciones para el pago de deuda, porque sino la Argentina no resiste. No hay forma de exigirle a nuestra gente que el crecimiento se evapore en el pago al Fondo", publicó Menéndez en sus redes sociales.

Fuente: NA