Oil Combustibles: el Tribunal fijó fecha para conocer el veredicto

El Tribunal Oral Federal 3 fijó para el 16 de diciembre próximo la audiencia en la que los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, podrían conocer el veredicto en el juicio que se sigue por presunta defraudación al Estado por el no pago del impuesto al dispendio de combustible de la firma Oil Combustibles.

Esa fecha, y luego de varios meses de juicio oral y público, los empresarios y el ex funcionario tendrán la posibilidad de hablar antes de conocer el veredicto. Los jueces aún no definieron si esa misma jornada dan a conocer el veredicto contra los acusados, aunque no se descarta esa posibilidad.

Hace unas semanas, el fiscal Juan García Elorrio pidió penas de cuatro años y ocho meses para Echegaray, y de 4 años y cuatro meses para los empresarios. Por el caso, ya estuvieron detenidos los dos empresarios y ese cómputo, en caso de ser condenados y una vez firme la misma, podrían evitar volver a prisión.

En el caso, se especula que fueron más de 8 mil millones de pesos que no se pagaron en impuestos por proveer combustibles de la empresa a su cargo. En cuanto a Echegaray, es por no haber ejercido el debido control como titular de la AFIP durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

En su alegato, la fiscalía sostuvo que existió una defraudación en perjuicio de la administración pública.

Junto con el pedido de pena a Echegaray, planteó el Ministerio público fiscal que se le imponga la prohibición de ejercer cargos públicos de forma perpetua.

En su hipótesis, la deuda que mantienen los empresarios con el Estado por el no pago de impuestos es de 5.900 millones de pesos. Según la defensa de los empresarios, esa deuda estaba documentada y hasta se había armado un plan de pagos con la AFIP, con lo cual negaron que haya habido delito y la intención de no pagar.

Pero para la fiscalía, Oil Combustibles era la empresa recaudadora del Grupo Indalo para financiar otras, y demostró que "no se pagaba en tiempo y forma".

En el caso, para la fiscalía fue Echegaray quien daba la anuencia para que no se paguen los impuestos. Los jueces Fernando Machado Pelloni, Andrés Basso y Javier Ríos determinaron que será el 16 de diciembre, en horario aún no confirmado, la audiencia de las últimas palabras.

Esa misma jornada determinarán si dan a conocer el veredicto luego de las mismas o fijan nueva fecha.

Fuente: Noticias Argentinas