Tras el procesamiento, ahora piden prisión preventiva para Mauricio Macri

El abogado querellante Luis Tagliapietra consideró este jueves que “hay serio riesgo” de que el ex Presidente se fugue. "No hay ningún elemento que permita apartar al juez Bava", señaló.

Luis Tagliapietra pidió la detención del ex Presidente.

Luis Tagliapietra pidió la detención del ex Presidente.

El abogado querellante y padre de uno de los submarinistas del ARA San Juan, Luis Tagliapietra, destacó este jueves que el procesamiento del ex presidente Mauricio Macri "era lo que tenía que pasar en un proceso penal normal" y exigió al juez Martín Bava que avance con la prisión preventiva porque "hay serio riesgo procesal" de que se dé a la fuga y entorpezca la investigación.

"Era lo que tenía que pasar en un proceso penal normal. Basado en la prueba, no podía pasar otra cosa. Con lo que hay alcanza y sobra no sólo para procesar e imputar, sino también enjuiciar a Macri", sostuvo el letrado.

En declaraciones radiales, el padre de uno de los tripulantes del submarino hundido aseguró que el líder del PRO "se sabe responsable y a lo único que puede recurrir es a chicanas jurídicas para tratar de estirar lo más posible lo inevitable".

"Macri y su entorno se encargan de decir mediáticamente cosas que no dijeron en el expediente", señaló Tagliapietra, quien agregó que "no hay ningún elemento que permita apartar al juez Bava".

Asimismo, el abogado querellante advirtió que, a su entender, "hay serios riesgos procesales de que Macri no retorne al país por los recursos económicos que tiene: puede vivir sin ningún problema en cualquier parte del mundo".

"Igual, el peor riesgo procesal es el de entorpecimiento de la investigación que quedó en evidencia con todas las presiones políticas que recibió el juez", consideró el letrado.

Y agregó: "Nosotros entendemos que se le tiene que dictar a Macri la prohibición de salir del país y también la prisión preventiva". Además, Tagliapietra afirmó que el ex presidente "no ejerció su defensa" en el juicio que enfrenta por su supuesta responsabilidad ante el espionaje ilegal a familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan. "Pidió que lo releven del secreto de Estado, pero luego no declaró ni contestó preguntas", finalizó.

El pasado martes el juez Bava procesó sin prisión preventiva, pero con un embargo de 100 millones de pesos, y le prohibió salir del país, aunque la medida comenzará a regir una vez que el ex mandatario regrese a la Argentina procedente de Chile.

Fuente: NA

Noticias relacionadas: