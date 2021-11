Violencia de género: la defensa de Diego Concha pedirá su excarcelación

Luciano Mayer, abogado del renunciante Director de Defensa Civil, señaló que "no hay riesgo procesal" y que los delitos que se le imputan a Concha "son excarcelables".

Diego Concha (izquierda), ex director provincial de Defensa Civil.

Diego Concha (izquierda), ex director provincial de Defensa Civil.

Sigue detenido Diego Concha, el ex director provincial de Defensa Civil acusado por violencia de género por su ex pareja, quien refirió amenazas, incluso mediante la utilización de armas de fuego. Este lunes su abogado defensor Leonardo Mayer refirió en declaraciones periodísticas que pedirá la excarcelación de su defendido, toda vez que -señaló- "no existe riesgo procesal".

Durante unas tres décadas Concha fue funcionario del Gobierno provincial.

Ante Radio Universidad, el letrado completó además señalando que los delitos que se le imputan a Concha "son excarcelables". Al ex director de Defensa Civil se le acusa de la presunta comisión de lesiones calificadas, amenazas calificadas reiteradas con uso de arma de fuego y coacción.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).

Noticias relacionadas: