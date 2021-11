Horror en La Pampa: un nene de 5 años fue asesinado por su madre y su novia

Una pareja de jóvenes mujeres fueron imputadas por el crimen de un niño de cinco años, hijo de una de ellas. El nene falleció en un hospital de la ciudad de Santa Rosa, en La Pampa, tras recibir una fuerte golpiza.

En la noche del último viernes último, el chico, Lucio Dupuy, fue llevado por vecinos al Hospital Evita. Los médicos notificaron tras su fallecimiento que había indicaciones de malos tratos. Posteriormente, se le realizó una autopsia: sufrió "politraumatismos" y presentaba evidencia de lesiones anteriores.

"Tenía mordeduras, quemaduras de cigarrillos, golpes con objetos contundentes, de todo. Nunca vi algo parecido", dijo una fuente judicial a Página/12.

Se publicaron capturas de WhatsApp donde una vecina venía alertando esta situación. Un chat del 25 de agosto muestra cómo la vecina pide una ambulancia mientras escuchaba los golpes que recibía Lucio. Las golpizas, que aparentemente sucedían a diario, se escuchaban desde la calle.

El padre de Lucio, Christian Dupuy, quien reside en la ciudad de General Pico, cargó contra la Justicia por haber favorecido a la madre "siempre" en la disputa que mantenían por el menor.

"La Justicia nunca me escuchó, siempre favoreció a la madre por más abogados y mediaciones que realicé. Hoy pagó mi hijo, pero no solo escuchen a la madre, papá también sufre en silencio", sostuvo.

"Hoy con el corazón roto y mi alma sin encontrar consuelo te digo descansa en paz hijo mío, no voy a descansar hasta que se haga justicia. Te amo Lucio Abel Dupuy", concluyó.

En un primer momento, Christian usó su perfil de Facebook para criticar el accionar de la Justicia en medio de la disputa que mantenía con Espósito Valiente por la tenencia de su hijo. Hoy, en cambio, aprovechó ese espacio para expresar el dolor que siente por el crimen de su hijo:

“A solo pocas horas de tu entierro en ese lugar que siempre tanto escalofríos me dio para que tu cuerpito en paz descanse, con lágrimas en los ojos sin fuerzas y sin poder haber pegado un ojo, mirando al pasillo para ver si te veía, dejando mi mano extendida para ver si me tocabas, buscando explicaciones, pensando si todo esto es verdad, torturándome con tu imagen en ese cajoncito, y pidiéndole respuestas a Dios”, comenzó el padre en su escrito.

Después Christian comenzó a indagarse internamente sobre los motivos de la violenta muerte de Lucio y recordó los indicios que observó durante mucho tiempo del sufrimiento de su hijo y a los que -dice- no prestó la atención suficiente. De ahí que sienta culpa por la trágica muerte.

“Hijo mío, me dejas con el alma rota buscando ‘el porqué’ de tantas cosas y me doy cuenta ahora de lo que estabas sufriendo y yo sin saberlo y ahora es tarde, te tenían preso de tu infancia e inocencia”, indicó el hombre. “Ahora comprendo cuando hacíamos video llamada y yo te preguntaba algo y lo que hacías era mirar para los costados para ver si alguna te estaba escuchando, por eso tardabas en contestarme cuando te preguntaba si eras feliz. Te tenían en silencio. Tenías miedo y yo no me di cuenta”, continuó.

Finalmente, Christian le pidió perdón a su hijo. Siente que también es responsable -acaso por omisión- de no evitar el trágico desenlace, aunque sabe también que libraba una pelea legal para obtener la tenencia de su hijo. Pero no alcanzó. Muchas veces, casi siempre, los tiempos de la Justicia son otros.

“Perdóname hijo, no llegué a tiempo. Ay hijito cómo me duele el alma. Mi rusito, mi gringo, te amo tanto. Ya no puedo seguir más mi vida. ¿Dónde encuentro las fuerzas que me mandas hijo? Te amo. Perdóname por no poder hacer nada”, finalizó.

La Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia, y la comisaría Primera de Santa Rosa intervinieron en el caso.

Las madre del chico, Magdalena Espósito Valenti, de 24 años, fue acusada de "homicidio calificado por el vínculo". Por su parte, la pareja Abigail Pérez, de 27, quedó imputada de "homicidio simple". En la audiencia del caso se les negó el derecho de salir de la cárcel durante el proceso.