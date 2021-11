Macri, Larreta y Bullrich participarán del encuentro de la Fundación Pensar en Córdoba

El ex presidente Mauricio Macri, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la titular de PRO, Patricia Bullrich, entre otros, participarán entre hoy y mañana en Córdoba del Encuentro Federal de la Fundación Pensar, uno de los principales espacios de pensamiento de Juntos por el Cambio.

El encuentro fue convocado por el presidente de la Fundación Pensar, Franco Moccia, y también participarán varios de los diputados y senadores nacionales recientemente electos y en ejercicio. Aún no se confirmó si la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich estará de manera presencial o virtual, tal como se confirmó en el caso del ex presidente Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Estarán Rodrigo de Loredo, Laura Rodríguez Machado, Gabriela Brower de Koning, Gustavo Santos (presidente de la Fundación Pensar Córdoba), Ingrid Jetter (presidente de la Fundación Pensar Corrientes y directora de la Fundación Pensar Nacional), Soledad Carrizo, Soher El Sukaria (directora de la Fundación Pensar Nacional), Omar de Marchi, Gabriel Frizza y Héctor Baldassi.

Asimismo, acompañan una veintena de profesionales, investigadores y docentes para participar de los paneles de inversión y empleo, pobreza, educación, comunicación y macroeconomía.

Entre ellos se encuentran Hernán Lacunza, Marcelo Capello, Eduardo Levy Yeyati y María Belen Mende.

Desde el punto de vista político, el encuentro -que cuenta con el respaldo de la Fundación Konrad Adenauer- cobra relevancia luego de los cruces internos en la coalición opositora tras haberse impuesto en las elecciones legislativas del pasado 14 de noviembre.

Parte de estas tensiones surgieron luego de que Patricia Bullrich afirmara, tras los resultados electorales, que la alianza opositora no consiguió superar el 50 por ciento de los votos que esperaba en CABA con la lista encabezada por María Eugenia Vidal.

La tensión se trasladó ahora a la Cámara de Diputados, donde los diputados del PRO y del radicalismo avanzarán la próxima semana en la definición de sus autoridades para el próximo período parlamentario, que hoy conducen Cristian Ritondo y Mario Negri, quienes apuestan a lograr su reelección por dos años más.

El “think tank” del PRO se constituyó en 2005 para elaborar políticas públicas y planes de gobierno que “contribuyan a construir una Argentina democrática, republicana, verdaderamente federal, moderna, justa, inclusiva y sostenible en el largo plazo”.

La Fundación Pensar trabaja en conjunto con las otras fundaciones de Juntos por el Cambio: Fundación Alem de la Unión Cívica Radical, Instituto Hannah Arendt de la Coalición Cívica y Fundación Encuentro del Peronismo Republicano, con quienes recientemente presentó un “manifiesto direccional” sobre el futuro de la Argentina.

Fuente: Télam