El Sensei Daniel Medina, referente del Aikido en Córdoba

El Aikido es un arte marcial de origen japonés derivado del uso de las armas tradicionales del guerrero samurái, como la espada, la lanza, el puñal y la lucha cuerpo a cuerpo. Es una de las prácticas marciales más buscadas por su alta excelencia en técnicas de defensa personal, y también porque ayuda a desarrollar el espíritu, el sentido de bienestar, el control mental, emocional y la compasión.

Tras la cuarentena del año pasado esta disciplina creció considerablemente en la ciudad de Córdoba y el Kokoro Dojo, que lleva adelante el Sensei Daniel Medina es el lugar de referencia.

En ese marco, este sábado, desde las 9.30, se llevará a cabo una actividad importante dentro del Aikido y se celebrará en el dojo referenciado, que está en la avenida Colón al 1330.

Se estará tomando examen a todo lo que es graduación. Habrá una clase especial para todos los alumnos que próximamente estarán rindiendo para cinturón negro.

Se calcula que habrá unos cien practicantes en el evento y unos 40 exámenes. Por tal motivo, es una jornada de relevancia para quienes practican esta disciplina. A propósito, y a modo de previa, en LA NUEVA MAÑANA dialogamos con Daniel Medina, shidoin, quinto dan, que explicó: “El Aikido no es una disciplina competitiva, busca mejorar a la persona en lo marcial. Hace mucho bien y saca mucho estrés. Te pone en línea".

- ¿Cómo llegó usted al Aikido?

- De niño hacia judo. Varios años. Después entré al Aikido, que es lo que más me gusta. Me cambió por completo. Me hace muy bien. Es una disciplina completa, que le hace bien a las personas, que sirve para la defensa personal. Ya hace unos 30 años que me dedico al Aikido.

El Sensei Daniel Medina es un referente importante dentro de esta arte marcial y en ese marco celebra que por estos tiempos hay una especie de auge en Córdoba.

Y explica las razones: “Ayuda mucho. En lo físico, no hablar. Pero también en las posturas, las posiciones, mentalmente te despeja. Es una práctica tan bonita. La persona se siente cómoda al hacerlo. La gente viene estresada y al practicarlo, después te agradece porque sienten que les hizo muy bien en todos esos aspectos”.

Además, agregó: “No es competitivo, es para uno, para estar mejor. Aprendes a evitar conflictos y tratar de ver a través de los ojos del otro, a comprender a otra persona”.

El Sensei cordobés, de 53 años, explicó que se hacen seminarios, encuentros internacionales. A propósito, Medina ha hecho seminarios en diversos países, como Estados Unidos, México, Chile, Puerto Rico, Perú, entre otros. Además, trabaja mucho en la difusión de esta disciplina.

En ese marco, en el Kojoro Dojo se han formado más de 4500 alumnos y tienen más de cien cinturones negros. “Seguimos creciendo de una forma exponencial”, resaltó.

Actualmente dan clases para niños, de 4 a 12 años. Y adultos desde 13 años en adelante. Tienen un alumno de 78 años. Lo que marca que es para todos quienes desean practicarlo.