Encuentro Vecinal Córdoba: "Llevamos esperanza a toda la provincia"

Encuentro Vecinal Córdoba cerró su campaña este jueves por la tarde en un acto en pleno centro de la Capital, frente a la sucursal del Banco Nación.

En ese contexto se refirieron a la devolución del dinero sobrante de la impresión de boletas durante la campaña por las legislativas nacionales. “Esos más de 23 millones de pesos devueltos al Estado es lo que nos permite mirar a los ojos a los cordobeses con total tranquilidad. Si todos los partidos devolvieran, la suma sería superior a 182 millones de pesos. Esto equivale a 7.600 jubilaciones mínimas, 52 ambulancias totalmente equipadas de última generación, 46 viviendas económicas, 9.900 sueldos de un docente universitario en rol de jefe de trabajos prácticos”, expresó Juan Pablo Quinteros que ofició de primer orador en el acto de cierre.

“En el 2019 creía haber salido de un espacio grande de la política para unirme a uno pequeño. Me di cuenta que estuve equivocado durante estos dos años; hoy más que nunca puedo decir que estoy orgulloso de formar parte de un espacio enorme: por su gente y los valores que representa”, finalizó su intervención Quinteros que recibió un gran aplauso de los asistentes.

Luego tomó la palabra el candidato a diputado nacional Aurelio García Elorrio. “Quiero resaltar el inmenso esfuerzo de todos los candidatos y referentes de Encuentro Vecinal que llevaron esperanza a toda la provincia. Hace unos años cuando recorría la provincia me preguntaban a qué partido pertenece; hoy llegó a los lugares más escondidos de la provincia y ya reconocen a Encuentro Vecinal Córdoba. Hemos instalado una marca que tiene su propia agenda y es aquella de la que la política no habla. Encuentro Vecinal Córdoba llegó para quedarse y este domingo demostraremos que la política de Córdoba no puede prescindir de este espacio", mencionó.

El acto finalizó con los dos principales candidatos depositando en la puerta del Banco Nación un cheque simbólico con la suma de la devolución de Encuentro Vecinal al estado nacional cumpliendo con lo dispuesto por la ley electoral.