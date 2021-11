Schiaretti en el cierre de campaña: "Córdoba no se arrodilla ante nadie"

"Esta provincia siempre fue federal, no somos súbditos de nadie ni nos arrodillamos ante nadie", arengó Schiaretti.

Hacemos por Córdoba cierra su campaña desde las 19.30, con Alejandra Vigo y Natalia de la Sota como principales figuras en un acto que se transmite por las redes virtuales de la coalición que une a 19 fuerzas.

El primer orador fue el intendente Martín Llaryora. Posteriormente, se dirigió al público la primera candidata a diputada nacional Natalia De la Sota, agradeciendo el esfuerzo de la militancia y enfatizó que la campaña fue realizada sin violencia alguna.

Luego, en un enardecido discurso, la primera candidata a senadora nacional Alejandra Vigo enfatizó las diferencias que se realizan con Córdoba en un Gobierno que calificó como "unitario".

"Basta de que nos metan a mano en el bolsillo", reiteró como lo hizo en varias oportunidades durante la campaña, y recordó que los candidatos de Hacemos por Córdoba defenderán los intereses de la provincia y "no tienen jefes políticos ni en la administración nacional ni en la ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Pasadas las 20.30, hizo su aparición el gobernador Juan Schiaretti, quien enfatizó la identidad cordobesa: "Somos la capital del interior del país, donde pesó más los libros que las armas".

"Esta provincia siempre fue federal, no somos súbditos de nadie ni nos arrodillamos ante nadie", arengó. "Somos los que tenemos la industria más variada del país. Hace diez años que nuestra patria está estancada porque los dos responsables de la grieta a chocaron. La inflación se come el salario, y tampoco se genera el empleo y se genera más pobreza. ¿Y que hacen los dos responsables de haber chocaron el país? El kirchnerismo y Cambiemos se pelean entre ellos", reiteró.

"Fuimos la única fuerza que hicimos propuestas. Esta es la hora de que dejen de llevarse los subsidios a Capital Federal y que nos metan la mano en el bolsillo, y que empiece a acabarse la grieta. Porque la patria no va a mejorar mientras prime el odio y no la sensatez y no se haga como en Córdoba pero podemos pensar distinto, pero trabajamos juntos", manifestó además el mandatario provincial.

