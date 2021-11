"Es un orgullo usar la 10 de Belgrano, pero tiene dueña y es de mi amiga la Pepa”

- ¿Cuál es tu primer recuerdo jugando al fútbol?

- Mmm Siempre fui de potrero jajaja; jugando en la plaza con los chicos del barrio. Aunque en casa no me dejaban jugar me tenían prohibido el fútbol en esa época. Pero apenas salía a la calle armaba los arquitos en la calle y salía algún partidito.

- ¿Y hoy cómo toma tu familia que juegues en Belgrano, que hayas jugado en el Gigante, que encima hiciste un golazo?

- Hoy en día es felicidad plena en casa jajaja. Tengo cuatro hermanos que me siguen a todos lados. De hecho, jugamos juntos algún que otro torneo mixto y mis viejos están felices y me apoyan al cien por ciento.

Antonella Labiano nació el 4 de agosto de 1991 en Córdoba Capital. Se crio jugando a la pelota en barrio Patricios. Y la rompe jugando al fútbol. Adora eludir rivales, se mueve por el centro hacia la derecha y hacia la izquierda buscando sociedades, tiene remate de larga distancia, pone muy bien el cuerpo y es difícil que la volteen cuando tiene la pelota dominada... Juega muy bien... Y vaya que tiene potrero...

Belgrano jugará el viernes en Santiago del Estero ante Central Córdoba el partido revancha de la Copa Federal Femenina. No será un partido sencillo para las “Piratas”. Todo lo contrario. Es que el elenco santiagueño juega muy bien y en el partido de ida, disputado en el Gigante de Alberdi, se la hicieron bien complicada a las cordobesas. Fue victoria por 2-1 de las “Celestes”, lo que deja una llave abierta.

Y muchas de las esperanzas del elenco que conduce Daniela Díaz y Gustavo Spallina están en la número 10. ¿En la “Pepa” Gómez? No, la histórica jugadora no puede estar en este torneo debido a que está participando de la Primera C de AFA. (Un disparate del Consejo Federal –pero ese es otro tema-). La Diez de Belgrano en este torneo es Antonella Labiano... Labiano fue la figura del triunfo 2-1 en el Julio César Villagra el domingo pasado e hizo un golazo para enmarcar. Y se llevó todos los aplausos de quienes presenciaron el juego en el estadio.

- ¿Es una responsabilidad usar la “10” de la Pepa Gómez?

- Pfff es una gran responsabilidad. Pero también es un orgullo usar la 10 de Belgrano. Siempre intentando hacer lo mejor, pero la “10” tiene dueña y es de la crack de mi amiga la “Pepa”. La admiro mucho por su juego, pero más por lo gran persona que es.

Labiano dialogó con LA NUEVA MAÑANA sobre lo que significa usar ese emblemático dorsal. Y contó sobre una charla que tuvo con Romina Gómez en la previa al partido ante Central Córdoba.

“Lo habíamos hablado el sábado a la noche. Me preguntó cómo estaba, cómo me sentía y me dijo que iba a hacer gol. Le dije que tenía mucha confianza. Después vino el gol por suerte y, a la salida, un gran abrazo en el vestuario del Gigante alcanzó más que cualquier palabra”, narró. Antonella es admiradora de Lionel Messi. Todos los días ve videos del capitán de la Selección argentina. Está en Belgrano desde hace un año y medio. Antes jugó en Universitario y en General Paz Juniors.

Pero juega desde pequeña. Desde que se escapaba de su casa sin que nadie la vez para poder jugar con sus amigos del barrio. Desde entonces forjó este amor por la pelota, que hoy la lleva a estar disputando de este certamen Federal, siendo una pieza clave de las “Piratas”.

La vuelta será el viernes, a las 17, en el estadio Alfredo Terrera, de Santiago del Estero. Y para ese juego “Anto” analiza: “Esta Copa Federal la estamos tomando con mucha responsabilidad, ganas, actitud y sobre todo corazón. Somos un equipo con muchas jugadoras muy jovencitas con no tanta experiencia y otras que ya venimos de hace rato, pero demostramos la concentración y la igualdad frente a cualquier rival para lograr resultados”.

Este torneo es muy importante para todas las jugadoras que lo están disputando. “Es una oportunidad buena para mostrar el talento de todas, aunque, a veces, las cosas no salgan como uno quiere. Pero es ahí cuando no hay que bajar los brazos y seguir entrenando. Belgrano es un plantel de casi 50 jugadoras y todas queremos jugar y llegar a lo más alto.

Y sobre el cotejo que se avecina, afirmó: “La vuelta en Santiago será un partido difícil. Nos enfrentamos a un gran rival y ahora en su cancha y con más de 40 grados de calor –se ríe-, pero este equipo tiene garra y corazón y vamos a dejarlo todo”.