En medio de la incertidumbre, volvió a subir la venta del dólar ahorro

La cantidad de personas que compró dólares para ahorro en septiembre volvió a crecer frente a un escenario de incertidumbre económica, el avance de la inflación y la proximidad de las elecciones, de acuerdo con datos difundidos este viernes por el Banco Central.

Unos 746 mil ahorristas accedieron al mercado de cambios, es decir, unos 50 mil más que en agosto.

A su vez, unos 31 mil vendieron, con lo que se concretaron compras y ventas per cápita de u$s 187 y u$s 179, respectivamente.

A pesar de que el número de personas que compró dólares aumentó, el promedio de lo adquirido se mantiene por debajo del cupo mensual permitido, de u$s 200.

El Informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario dado a conocer por la autoridad monetaria indicó que "las ´personas humanas´ compraron de forma neta u$s 326 millones, básicamente para gastos efectuados con tarjetas por consumos con proveedores no residentes y para atesoramiento, por US$ 149 millones y u$s 134 millones, respectivamente en términos netos".

Se trata de un nuevo incremento en la operatoria, dado que en agosto la cantidad de personas que compró dólares fue de 697 mil.

En julio, las ventas de dólares habían experimentado un fuerte incremento del 65%, al tiempo que en junio, unas 443 mil personas habían comprado billetes, lo que había representado un incremento de 139 mil frente a mayo, al cortar con una seguidilla de caídas en la cantidad de transacciones registradas desde el año pasado, cuando se anunció el endurecimiento del cepo.

A pesar de la tendencia alcista, las cifras están lejos de lo registrado antes del endurecimiento del acceso a divisas.

En agosto de 2020, el mes previo a la puesta en marcha de mayores restricciones cambiarias, se había llegado a vender en neto unos u$s 920 millones, una cifra que bajó a U$S 803 millones en septiembre, cuando entró en vigencia de manera parcial el nuevo esquema.

Como la medida se anunció el 15 de septiembre, el impacto directo en el mercado se vio en octubre, cuando la cantidad de dólares vendidos disminuyó a u$s 339 millones.

Luego, la tendencia a la baja fue más fuerte con el correr del tiempo, dado que en noviembre se vendieron sólo u$s 320 millones para llegar en diciembre a u$s 311 entre atesoramiento y consumo con tarjetas.

En diciembre de 2019 se había llegado a un récord, ya que unos 2.600.000 individuos habían adquirido dólares a través del mercado de cambios.

Por otro lado, el Banco Central informó este viernes que en septiembre, las reservas internacionales del BCRA disminuyeron u$s 3.269 millones, por lo que terminó el mes en un nivel de u$s 42.911 millones.

El organismo argumentó que la caída fue explicada por la cancelación de deuda del Tesoro Nacional con el Fondo Monetario Internacional y con organismos internacionales, por las ventas netas del BCRA a través del mercado de cambios por u$s 956 millones, y por los pagos de ese organismo a través de los convenios de SML22 por u$s 73 millones.

