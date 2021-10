En Córdoba, Macri aserguró "la crisis se profundizará" el 14 de noviembre

El ex presidente Mauricio Macri aseguró que en el Gobierno creen que con su procesamiento "van a dar vuelta el resultado electoral" de las PASO, al tiempo que advirtió que en la Argentina "se profundizará la crisis".

En una nueva visita a Córdoba, el líder del PRO pasó por la Bolsa de Comercio y expresó: "Se profundizará la crisis, porque los problemas crecerán en un país sin rumbo, sin plan, con inflación".

Un día después de su citación a indagatoria en el Juzgado Federal de Dolores, que finalmente se suspendió y ahora pasó para el 3 de noviembre próximo, Macri apuntó al Frente de Todos. "Creen que con mi procesamiento van a dar vuelta el resultado electoral", subrayó el ex mandatario nacional.

Sobre la cuarta fecha para la indagatoria que fijó el juez federal de Dolores Martín Bava, Macri anunció que volverá a asistir el miércoles que viene. "Yo no espié a nadie ni mandé a espiar a nadie, jamás he hecho espionaje ilegal y mi gobierno no ha hecho espionaje ilegal y no usé ningún dinero público para hacer ninguna actividad ilícita, ni jamás tuve documentación de investigación alguna de familiares del ARA San Juan u otro buque", remarcó el ex mandatario nacional.

Y agregó: "Iremos a decir eso frente a un procesamiento que ya está escrito. Ha sido todo muy poco serio pero es un capítulo más de esta persecución que ya lleva mucho tiempo y que ha recrudecido en el ultimo año de forma obsesiva".

Durante su paso por Córdoba, una provincia donde el electorado siempre lo acompaña, Macri también estuvo con el candidato a senador nacional Luis Juez, Rodrigo de Loredo, Laura Rodríguez Machado, Gustavo Santos y otros dirigentes. En una conferencia de prensa, enfatizó: "Se profundizará la crisis, porque los problemas crecerán en un país sin rumbo, sin plan, con inflación".

"El 2023 va a tener poco que ver con el 2015. La crisis económica va a ser más profunda que la que recibimos. Claramente, por más que el oficialismo se enoje, el país lo dejamos mejor que lo que lo recibimos, estaba en vías de salida", aseguró Macri.

A su entender, "lo que la Argentina necesita urgente es tener un plan, un gobierno confiable, que la gente quiera volver a apostar, que nuestros pibes no se quieran ir de la Argentina. Con nosotros no se iba nadie de la Argentina".

El ex jefe de Estado también resaltó que el oficialismo intenta "imponer nuevamente el patoterismo", y consideró: "Cuando vienen a amenazar como hizo (Aníbal) Fernández con Nik la gente dice no, no te tengo más miedo, esto se acabó, no vamos a convivir con una cultura de poder oscura y perversa que es hasta capaz de usar una tragedia como la que vivimos con el ARA San Juan para generar daño".

Respuesta a Schiaretti

El ex presidente Mauricio Macri se encuentra en la provincia de Córdoba, en el marco de la campaña de Juntos por el Cambio (JxC) de cara a las elecciones legislativas del próximo 14 de noviembre.

Luego de visitar la ciudad de Río Tercero, alrededor de las 10 de la mañana, arribó cerca del mediodía a la Bolsa de Comercio de Córdoba donde disertó en el marco de un almuerzo.

El ex presidente fue entrevistado por Manuel Tagle, presidente, de la entidad. Entre los lineamientos principales de su intervención, opinó que el actual gobierno "no sabe para dónde va".

Llegado el momento, le preguntaron sobre las expresiones del gobernador Schiaretti, respecto a los subsidios, que viene repitiendo en los actos de la campaña legislativa.

Al respecto, el ex presidente respondió: "Las campañas hacen a la gente inteligente decir cosas que no quieren. No es lo que me dice en privado".

Macri pasará por distintas localidades de la provincia junto a todos los candidatos del espacio, incluidos Luis Juez y Rodrigo de Loredo, más allá de que el ex mandatario haya manifestado su apoyo explícito en las PASO a la fórmula de Mario Negri y Gustavo Santos.