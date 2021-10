El Marcapáginas: Horrores y maldiciones en la oscuridad

Especial para La Nueva Mañana

Cursed Number 4

A veces una elije un cierto libro específico por razones que no termina de comprender hasta que lo lee. Parte de mi botín del Espacio Baron Biza en la Feria del libro de Córdoba fue una copia de “Cursed Number 4” de Caro Panero con ilustraciones de Nicolás Lepka, un libro breve y contundente que recopila cuentos cortos o relatos poéticos, que están agrupados en cuatro partes: demonios, fantasmas, lugares y objetos malditos del folklore japonés. Cada una de las cuatro secciones tiene cuatro youkai protagonistas de los relatos y una suerte de maldición final en la contratapa: leer el libro tres o cinco veces, jamás cuatro, número maldito o de mala suerte para la cultura japonesa.

Alcé el libro del estante, lo abrí. Dudé. El libro está escrito en inglés. Leo y hablo inglés, hace tiempo lo hacía más o menos bien, últimamente ando desentrenada. Dejé el libro en el estante y me puse a ver otros. Los relatos eran cortos y el nivel no parecía demasiado complejo. Levanté nuevamente el libro del estante. Me asaltó una pregunta: ¿por qué compraría un libro en inglés? Seguí ojeando otro libro pero a este lo sostuve detrás. Y otra pregunta más: ¿por qué una autora escribiría en Argentina, en un sello independiente cordobés, un título en inglés? Lo volví a abrir para ver si probaba leer un relato y lo entendía. Una historieta silenciosa de doble página de Lepka me atrapó entre los cabellos blancos de una deidad de mirada abominable. Entendí perfecto ese relato. Me di cuenta que ya llevaba en el stand el tiempo suficiente como para saber que ese libro se venía conmigo a casa así que me lo traje.

Hoy lo leí. Por tramos incluso en voz alta porque los idiomas ajenos siempre me suenan a música y se sienten como una banda sonora entre los labios. Una banda oscura y tenebrosa. De hecho, las palabras desconocidas pueden describir y definir criaturas mucho más horrorosamente que las conocidas. Un catálogo interesante para acercarse al mundo de las leyendas japonesas desde la fantasía. Recomiendo la experiencia, aunque ¡cuidado! Panero dejó para el final la maldición que realmente traje a casa, Kyourinrin: un espíritu del conocimiento nacido de los libros no leídos que han quedado juntando polvo en los estantes y busca venganza. El poema incluía la palabra “death” en la última línea, pero hagamos de cuenta que no entendí demasiado la amenaza. Seguro tengo que seguir practicando y eso respondería mi pregunta: “¿por qué elegir un libro en inglés?”, y... ¿por qué no?

Cursed Number 4

Caro Panero

Ilustraciones de Nicolás Lepka

Cuervolobo, 2021

ISBN: 978-987-86-9241-8

---

Me prometiste oscuridad

Luego de un gran éxito en EEUU (previamente editado por el sello Behemoth entertainment) finalmente podemos disfrutar de “Me prometiste oscuridad” en Argentina, esta vez por Deriva Editorial.

Esta novela gráfica de Damián Connelly es de difícil encasillamiento y en eso se encuentra una virtud: Ciencia Ficción, Superhéroes, Terror ¿Cuál de todas? o todas ellas para proporcionar un combo bien armado.

En definitiva se trata de un viejo conocido: El cometa Halley. Resulta que cada vez que se acerca a nuestro planeta dota de poderes extraordinarios a algunos seres humanos. Poderes que pueden aniquilar masivamente o pueden transformarlos en seres extraños, deformes o hasta en animales. Habilidades que pueden muchas veces ser una maldición.

Con este panorama se crean bandos, aparecen héroes y un culto satanista que busca acabar con los “hijos del cometa”. Un grupo resiste y enfrenta a su némesis, todo antes de que avecine el fin del mundo.

No es frecuente apreciar a Connelly como dibujante y en esta oportunidad nos ofrece una estética impecable plagada de claroscuros y contrastes fulminantes. La tensión se respira en cada mancha, en cada destello de luz. No hay una estructura de página que se mantenga constante, es como leer la narración a través de un videoclip pero inscripto en el dibujo. La historia encuentra su cauce en ese collage de imágenes y en el apoyo de un narrador que no teme al caos y que en ese mismo espacio se libera de ataduras. El aura que se respira es intensa y lúgubre. No defrauda, trae consigo la oscuridad que promete.

Me prometiste oscuridad

Damián Connelly

Deriva

9789878810072

---

Horrores de Zona Sur

La Zona Sur de Córdoba tiene sus historias, tiene por supuesto sus narradores ocasionales con mucho por contar. Hay, como en todas partes, seres de fantasía, lugares siniestros, fantasmas de renombre y algún que otro misterio.

En “Horrores de Zona Sur” Carlos Salinas despliega todo aquelarre de criaturas nacidas al calor de alguna serie de hechos inexplicables, mitos urbanos que incluyen monstruos, duendes, aparecidos y hasta demonios salamanqueros.

En un modo coloquial, casi como si lo estuviera narrando en la ronda de un fogón, Salinas cuenta y se nutre de esos relatos del barrio que todos saben pero que nadie se atreve a afirmar, no vaya a ser cierto eso que dicen. El encanto se completa cuando de esa anécdota surgida del folklor sureño se desarrolla toda una historia nueva que se van sumando en una antología de relatos que hielan la sangre. Se destacan los textos “Labios”, “La casa de los ataúdes”, “Santa Isabel segunda”, “La bruja” y “Las manchas de humedad” entre otros que tienen asegurado el horror para quien lo lea, y si es de Zona Sur capaz que lo piense dos veces antes de salir solo por las noches.

Horrores de Zona Sur

Carlos Salinas

Ediciones del Callejón

9789878806983

