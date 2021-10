Bernardello se prepara para ser titular en Belgrano ante Maipú

De cara al compromiso del domingo a las 19 ante Deportivo Maipú de Mendoza, por la Primera Nacional, el DT de Belgrano Guillermo Farré apunta a colocar de titular al volante Hernán Bernardello.

El ex Newell's tuvo algunos minutos de juego ante Temperley, luego de casi un año ya que sufrió rotura de ligamentos cruzados de rodilla derecha. Y de hecho se estimaba su retorno por parte del cuerpo médico para noviembre. No obstante, la necesidad de sumar puntos y sobre todo, teniendo en cuenta que el campeonato transita su tramo final, Farré apunta a darle rodaje. Y no solo por su evolución física, sino por necesidad ya que el volante central Santiago Longo padece una fractura en el quinto metacarpiano del pie derecho y se perderá el resto de la temporada.

Restan tres partidos para el final del torneo y Farré no cuenta con muchas opciones. De acuerdo a los entrenamientos, Bernardello reemplazará a Emiliano Romero de titular.

Con relación al resto del equipo, regresará el defensor Alexis Olivera tras cumplir su fecha de suspensión por cinco amonestaciones, en lugar de Nahuel Tecilla.