Indignación en Jovita: fue filmado violando a un niño y quedó en libertad

A casi 20 días de haber sido detenido luego que abusara sexualmente de un niño en un episodio que fue filmado por terceros que se encontraban en el mismo recinto, recuperó la libertad el abusador de Jovita que había sido trasladado a la cárcel de Bouwer, luego que la Justicia lo declarara inimputable.

La resolución judicial causó profunda indignación en la localidad y si bien por estos días el agresor se radicó en una población de esa misma zona, el malestar se origina porque el sujeto, de 30 años, cuenta con otros antecedentes de ciberdelito y abusos.

El intendente de Jovita, Javier Riberi, expresó su malestar en diálogo con la emisora cordobesa Cadena 3. "Soy respetuoso de la Justicia, pero no coincido con esta decisión", expresó.

Y agregó más adelante: "La sociedad se enoja porque hay cosas que son del sentido común, pero parece que los que cometen los delitos andan sueltos. Temo que pueda llegar a pasar algo".

"No me voy a hacer cargo de lo que pase, ni yo como intendente ni la Policía podemos hacer nada: eso va a la Justicia y ahí no tenemos ninguna jurisdicción", expresó Riberi quien manifestó su deseo de acompañar a la familia de la víctima, pero indicó que "el temor de la gente es que ande suelto".

Según el intendente, "no debería estar libre, más allá de las pericias por las que le otorgaron esta libertad".

Ante una situación de violencia o abuso sexual infantil no dudes en llamar y denunciar al 0800-222-1717