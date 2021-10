CFK recordó a Néstor Kirchner a través de un video en sus redes sociales

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner viralizó en las redes sociales, en el undécimo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, un video en el que el ex mandatario se pronuncia sobre temas que volvieron a cobrar actualidad, como la negociación de la deuda con los organismos internacionales y los aumentos de precios.

En el video se seleccionaron frases de Kirchner que aluden a "defender primero los intereses de la Argentina" frente a los organismos internacionales como el FMI y a "dar una batalla nacional contra aquellos que quieren encarecer los productos esenciales".

El video, de poco más de dos minutos de extensión y musicalizado de fondo con Charly García (la canción "Demoliendo Hoteles"), fue subido por la ex presidenta junto a la frase "Siempre primero Argentina, Néstor Kirchner".

En el montaje audiovisual se van sucediendo imágenes y fragmentos de discursos de Kirchner, entre ellos uno en el que dice: "No estamos en el negocio de la política, estamos en la transformación de la Patria".

"Me tocó salir al mundo a poner la cara por la Argentina y había sectores que decían ´miren cómo se pelea el Presidente´, pero yo no me peleaba por pelearme ni mucho menos, yo estaba peleando por los intereses de una Patria que estaba quebrada y no quería arrodillarse ante los intereses que vaciaron la Patria", señala otra frase seleccionada de un discurso del ex mandatario.

Luego se escucha otro audio en el que dice: "Ni claudicar, ni arrodillarnos, salir a defender con hidalguía y dignidad los derechos de los argentinos".

"Muchos que trabajaban conmigo se ponían nerviosos y pálidos pero esa compañera, Cristina, me dijo ´Néstor, metele para adelante con el coraje que tuvimos todo el tiempo´", se escucha decir a Kirchner.

Posteriormente, señala: "No vinimos de paseo, vinimos a gobernar y si hay que vivir momentos de tensión por defender la dignidad de la Patria, por defender la inclusión social y la reconstrucción de la Argentina, viviremos todas estas tensiones, que serán necesarias para que el país salga adelante".

También se escucha otra frase de Kirchner en la que dice que "no le compren más al que aumenta, porque van a creer que al pueblo es cuestión de aumentarles y listo". "Vamos a dar una batalla nacional contra aquellos que quieren encarecer los productos esenciales y evitar que lleguen a las mesas de los argentinos. Primero hay que comer y después exportar los productos afuera", sostuvo Kirchner en otro extracto de un discurso.

Y el video finaliza con las palabras de Kirchner: "Negociar con dignidad, con firmeza, pero primero la Argentina".

Siempre primero Argentina 🇦🇷



Néstor Kirchner 1950-∞ ❤️ pic.twitter.com/gtTGafw53i — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 27, 2021

Fuente: Noticias Argentinas