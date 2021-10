El Taekwondista cordobés Agustín Cerfatti, internado en Egipto

Complicada situación vive el taekwondista cordobés Agustín Sarfatti, quien viajó a Egipto para disputar el mundial de su categoría y a causa de una lesión abdominal, fue intervenido quirúrgicamente y aún sigue internado en un hospital de El Cairo. Sin recursos y sin ningún otro miembro de la delegación.

El cordobés tuvo su trascendencia mediática luego de su gran cruzada en busca de fondos para solventarse los pasajes a Egipto, empresa que logró vendiendo choripanes, hamburguesas y organizando campeonatos "Relámpagos" de fútbol. Una vez en la competencia, incluso sufrió la fisura de un dedo del pie, pero en la semifinal quedó al margen luego de un fuerte traumatismo en el abdomen.

El Taekondista cordobés Agustín Sarfatti fue a disputar el mundial en Egipto y luego de una operación tras una lesión, sigue internado en un hospital de El Cairo. Necesita ayuda, desde la Embajada no tuvo respuestas. pic.twitter.com/v3nYziwK5X — Federico Jelic (@fedejelic) October 27, 2021

Y por esa razón fue operado, pero no tuvo mucha atención del resto de la delegación y quedó en soledad en la sala, sin entender el idioma y sin poder regresar al país.

"La operación salió bien, Tuve un agujero en el intestino, así que me cocieron y me limpiaron todo el líquido, que me causó dolor. Estuve unos días en cuidados intensivos, sin comer ni beber, todo fue por vía intravenosa", contó Sarfatti desde el nosocomio en El Cairo, a la Nueva Mañana.

"Me dieorn analgésicos. Me dejaron usar el teléfono para comunicarme con mi familia, pero la verdad estoy solo. Hablé a la Embajada Argentina en Egipto y me dicen que no tienen recursos ni fondos para mi regreso, tuve que reprogramar todo. Espero llegar bien y superar esta experiencia", contó Sarfatti.