Sebastián Villa pidió disculpas y reconoció que se equivocó al ausentarse

Sebastián Villa, delantero de Boca Juniors, admitió este miércoles que se equivocó cuando se ausentó en agosto pasado para viajar a Colombia -desde entonces no volvió a jugar por decisión del club- y todo indica que el DT Sebastián Battaglia lo tendría en cuenta de cara a las próximas jornadas de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y a la semifinal por la Copa Argentina, el 3 de noviembre ante Argentinos Juniors.

Tanto Villa como Eduardo Salvio, recuperado de su operación de ligamentos cruzados, jugarán el jueves ante Gimnasia con el equipo de la reserva para sumar minutos.

Cabe recordar que Villa afronta un próximo juicio oral -aún sin fecha- en los tribunales de Lomas de Zamora por violencia de género, tras la denuncia de su expareja Daniela Cortés.

Villa jugó su último partido el 20 de julio ante Atlético Mineiro por la Copa Libertadores, y en agosto viajó a Medellín.

El colombiano pidió este miércoles a la mañana hablar con los medios que cubren el entrenamiento de Boca en el predio de Ezeiza, en busca de destrabar una situación complicada para él, ya que hasta hoy no era tenido en cuenta por el cuerpo técnico que encabeza Battaglia.

"Pido disculpas a los hinchas del club, y también lo hice con mis compañeros del plantel. Tomé una decisión equivocada y ahora quiero mirar hacia adelante y pensar en darle lo mejor al equipo cuando me requieran", dijo Villa a los medios periodísticos.

En ese sentido, el jugador blanqueó que tuvo una charla con sus compañeros, a quienes no les había caído nada bien la actitud del colombiano.

De hecho, Carlos Izquierdoz lo hizo público semanas atrás cuando Villa volvió a entrenarse: "Nosotros como compañeros aceptamos esa decisión pero eso no significa que estemos de acuerdo. Deberá volver a ganarse el lugar y la confianza", sostuvo el capitán boquense. Por eso, hacía falta que ese pedido de disculpas también fuera puertas adentro.



Villa también se refirió a la chance que tuvo en seguir su carrera en el Brujas de Bélgica: "Espero que me entiendan, por ahí vi una oportunidad y sigo teniendo el sueño de jugar en Europa, voy a seguir trabajando día a día para salir de la mejor manera cuando me toque salir y dar una mejor imagen".

Por último, expreso sus ganas de volver a jugar: "Extrañé estar en la cancha, compartir con mis compañeros, la verdad que tengo una muy buena relación, compartir el día a día con ellos, yo amo el fútbol y amo mi trabajo. Vengo trabajando muy bien y tengo muchas ganas de hacer las cosas bien, cuando me toque jugar voy a representar muy bien los colores, como cuando llegué a Boca", en 2018.

El futbolista colombiano se había retirado de los entrenamientos en forma intempestiva el 29 de julio pasado al estar en desacuerdo con la secretaría de fútbol, por no ser transferido al Brujas de Bélgica, que había ofrecido cerca de 7 millones de dólares por su pase, el 70% corresponde a Boca y el 30% restante al Deportes Tolima de Colombia.

Luego viajó a Medellín en agosto pasado y recién se reintegró el 7 de septiembre, tras informar que se ausentaba por un tema de salud de su madre. Al viralizarse fotos que mostraban a Villa en una discoteca de Medellín, el "mundo Boca" estalló contra el jugador.

A su regreso, fue suspendido por 15 días sin goce de sueldo por el área de legales del club y realizó entonces una mini pretemporada apartado del grupo.

Después de una charla que tuvo el martes con Battaglia y también con los integrantes de la secretaría de fútbol boquense, se le levantó "la veda" futbolística. Dentro de este acuerdo estaba realizar las disculpas públicas por parte del jugador, algo innegociable por parte de los integrantes del consejo, para que vuelva a ser tenido en consideración.

También hay que tener en cuenta el momento del equipo, que tendrá que afrontar partidos clave en la Copa Argentina, con varios lesionados, y que en la posición del extremo colombiano están Cristian Pavón y Salvio en una situación especial: a ambos les termina el contrato el 30 de junio del 2022 y a partir de enero podrán negociar con otros clubes su salida.

Pavón todavía no mantuvo una charla para la renovación de su vínculo, mientras que el "Toto" Salvio ya hace un mes que está recuperado de su lesión. El delantero, que se operó a principio de marzo de los ligamentos cruzados, tampoco empezó a hablar sobre su continuidad, aunque se sabe que tiene ofertas para volver a jugar en Europa.