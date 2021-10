Artime hizo autocrítica y garantizó la continuidad de Farré

"Ascendamos o no, vamos a tener más tiempo para armar el plantel", dijo Artime.

"Ascendamos o no, vamos a tener más tiempo para armar el plantel", dijo Artime. Foto: gentileza.

El presidente de Belgrano Luis Artime salió al cruce de las críticas que recibió el plantel y también de su gestión, y por eso abordó varios temas, siempre defendiendo su postura, con autocrítica en algunos casos y deslindando responsabilidades en otros.

"Si yo no dijera que me equivoqué, estoy mintiendo. Nadie nace aprendiendo. La vida es así. El único que no se equivoca es Messi, los demás nos equivocamos todos porque somos terrenales", empezó diciendo en Radio Impacto.

"El otro día que dije que esto no es para cagones, lo dije para mí. Estoy convencido de que vamos a ganar los 3 partidos", se esperanzó el "Luifa" con respecto al tramo final de la Primera Nacional donde Belgrano figura fuera de la zona de clasificación.

"Ascendamos o no, vamos a tener más tiempo para armar el plantel. Cuando asumimos tuvimos 15 días nomás. El objetivo es ascender a Belgrano lo antes posible", reforzó su discurso el titular celeste. ": "Fue el peor mercado del fútbol argentino. Cualquier mercado de sudamérica nos competía. Muchos jugadores de los que habíamos visto se fueron a otros mercados".

"El hincha de Belgrano va a actuar como hizo siempre, bancando en las buenas y en las malas mucho más. Yo no soy hincha de la Comisión Directiva, soy hincha de Belgrano".

Luis Fabián Artime, presidente de #Belgrano en @impactodeport



"Yo nunca dije ascenso o fracaso, eso lo instalaron ustedes (periodistas). Yo hablé de protagonismo y Belgrano va a volver a la Copa Argentina, si estuviéramos en la otra zona estaríamos clasificando " pic.twitter.com/IH6E0EYhrC — Simón Guzmán (@simonguzman5) October 27, 2021

Con respecto al DT Guillermo Farré, Artime garantizó su continuidad. "Por supuesto que sí, Farré va a seguir el próximo año. Igual que Luis Ernesto Sosa y Mauro Óbolo. Farré tiene contrato hasta diciembre, nos vamos a sentar a hablar, pero queremos que siga. Farré y su cuerpo técnico están dentro del proyecto".

Con relación a los refuerzos y la secretaría técnica, explicó: "Tendríamos que tener una charla de 3-4 horas para explicar qué es el scouting. Valoramos todo, minutos jugados, tarjetas recibidas, rendimientos. Con el diario del lunes es fácil hablar. Quedan 9 puntos, después haremos el balance". Y luego agregó: ": "Nosotros decimos 'queremos un 10', el scouting analiza 10 jugadores, y el directorio deportivo elije 1. El jugador que viene a Belgrano está consensuado entre directorio deportivo, Comisión Directiva y cuerpo técnico".