"Besazo": Acción Disidente reclama autorización para Marcha del Orgullo

La Plataforma de Acción Disidente realizará este jueves un "Besazo" pidiendo autorización municipal para la Marcha del orgullo del 6 de noviembre próximo. El colectivo que agrupa a unas 20 organizaciones por la diversidad emitió este miércoles un duro comunicado, en el que señala que "la Municipalidad niega por primera vez en 13 años el permiso para la Marcha del Orgullo".

En concreto, señala que la decisión obedece a "razones estrictamente políticas" y que se trata de " un acto de censura para evitar cualquier manifestación crítica a la gestión municipal, en un área donde han sido fuertemente cuestionados por la comunidad de la diversidad, por ejemplo, en lo relativo a la pésima gestión de la crisis por la disposición de la bandera arcoiris en el Parque Sarmiento o el voto contrario del oficialismo a la Ordenanza de cupo laboral travesti y trans".

Sin embargo, otras organizaciones ya anunciaron que el 6 marcharán con apoyo municipal y del Gobierno provincial. Es así como desde la Plataforma cuestionaron que "mientras nos niegan los permisos a las organizaciones que venimos organizando la marcha hace más de una década, ordenaron a grupos ligados políticamente a la gestión municipal realizar un acto proselitista el mismo día, horario y lugar que realizamos la Marcha del Orgullo todos los años, con el objetivo de legitimar a quienes han votado sistemáticamente en contra de nuestros derechos en el Congreso Nacional y el Concejo Deliberante".

"Las organizaciones de diversidad sexual hemos resuelto tres cuestiones. Primero, llevar adelante un besazo diverso mañana jueves 28 de octubre a las 12 horas en la explanada de la Municipalidad para exigir que liberen los permisos. Segundo, sostener la convocatoria a la Marcha del Orgullo tal y como se informó a las autoridades municipales. Tercero, explorar acciones judiciales para salvaguardar los derechos constitucionales de nuestra comunidad que se encuentran gravemente amenazados en la ciudad de Córdoba", completaron.

Firman el comunicado organizaciones que integran la Plataforma de Acción Disidente: Devenir Diverse, Fuma Espuma, Potencia Intersex, Liga LGBTIQ+ de las Provincias, Dragaza, Amor es Amor, Limpo Pop, United Party, Zen Disco, La Bisagra, La 15 de Junio, Diversidad Bancaria, La Cámpora Diversa y Disidente, La Jauretche, Descamisadxs, Vamos, Nueva Mayoría, Mala Junta - Frente Patria Grande, Hakuyá e independientes.

Movilización autorizada

Por otro lado, Putos Peronistas, orgullo Cordobés - Tortas Peronistas - Bisexuales Peronistas - No Binaries Peronistas - Centro Trans Córdoba - Varones Trans Córdoba - Córdoba Diversa - Córdoba No Binarix - Córdoba Queen - Sean Eternos Diversidad - Ser Trans Córdoba - Trans Argentines - UCR Diversidad - Asociación Civil Cocó, entre otras organizaciones, convocaron a marchar "este 6 a partir de las 13 desde la Plaza Colón, donde habrá reconocidxs DJ’s, artistas Drag’s Queens y Feria de la Economía Social, Punto de Testeo VIH e ITS , Vacunación COVID, Happenings artísticos".

"La Marcha se dirigirá hasta el Buen Pastor, donde se realizará el Festival del Orgullo Cba. 2021.

Agradecemos a @municba y @cordobaOk por el acompañamiento con los permisos y habilitaciones necesarias, y el permanente compromiso hacia la comunidad LGBTIQNB+", invitaron.

