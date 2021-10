Federico Bessone: "Ya estamos trabajando en visualización de jugadores"

“Estoy muy contento, con muchas expectativas. Sé que es un gran desafío, sabía que esto en algún momento iba a llegar. Y es el momento justo. Estoy muy contento y con muchas expectativas”, manifestó el flamante mánager de Instituto, Federico Bessone, en la conferencia de prensa donde fue presentado por el presidente del club Juan Manuel Cavagliatto.

Bessone, ex jugador de la "Gloria", explicó: “Cuando hablamos con Juan y su gente, fue muy poco lo que tuvimos que hablar para ponernos de acuerdo. De parte de la comisión y de mi parte estaba el objetivo de formar una secretaría técnica y profesionalizar las áreas. Armaré una con gente nueva, con gente del club. Seguramente el área estará integrada por cuatro o cinco personas, estoy en desarrollo y tratando de definir personas y roles. Quiero tener un diagnóstico de adentro del club. Ya estamos trabajando desde hace un par de días en visualización de jugadores y lo que tenemos previsto, con ideas por adelante. Hay muchas cosas por hacer, pero ya estamos trabajando al respecto”.

En otro momento de la presentación, Bessone dijo: “No se olviden que yo salí de La Agustina, me formé y nací en el club. No entiendo de hablar de Instituto sin mencionar La Agustina, Instituto fútbol es La Agustina. Hoy hay gente muy capaz y con muchas ganas trabajando. Nos tendremos que juntar, proyectar. El armado de un plantel profesional sin pensar en los chicos no tiene sentido, no existe. Serán muy importantes para este plantel y para el futuro. Es un proyecto mirando más adelante. Un gran porcentaje tienen que ser chicos de la cantera. Eso no hay dudas”.

Sobre los técnicos, quien viene de trabajar en la estructura formativa de Belgrano, contó: “Hoy los técnicos son Claudio Sarría y Daniel Jiménez. Tienen que terminar el campeonato, luego se hablará, se evaluará. Tengo que hablar con ellos. Hay que respetar el trabajo que están haciendo ellos. Seguramente habrá rumores y versiones, pero desde nosotros no ha salido ningún nombre. Ni se habló con nadie. Se verá con el tiempo y con todas las reuniones que tendremos de ahora en más”.

“Hablar hoy de técnicos es incómodo porque tenemos. Instituto necesita ser protagonista el año que viene. Necesitamos no errar en las incorporaciones y necesitamos, como prioridad, acertar en el cuerpo técnico. Hay que hacer el diagnóstico y ver cómo seguimos”.