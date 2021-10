Juez dijo que “es un error que Macri no se haya presentado en el juzgado”

El ex intendente y candidato a las legislativas del 14 de noviembre señaló que “hay momentos en los que te tenés que defender”. Reiteró sus duras críticas al Gobierno nacional.

Juez lamentó que Macri no se haya presentado en el juzgado.

El candidato a senador y diputado nacional de Juntos Luis Juez manifestó este jueves que fue "un error" que el ex presidente Mauricio Macri no se presente ante el magistrado de la localidad bonaerense de Dolores, Martín Bava, quien lo citó por tercera vez a indagatoria, tras recusar y no prestar declaración en el marco del presunto espionaje a familiares de víctimas del ARA San Juan.

"Creo que, procesalmente, es un error que Macri no se haya presentado en el juzgado", señaló en diálogo con Radio Rivadavia.

“Soy de los que creen que hay momentos en los que te tenés que defender como lo hace el honesto, el decente y el injustamente acusado. Creo que hay que ir al juzgado, sentarse frente al juez y decirle: ‘Usted me va a indagar, cuéntame las pruebas que tiene'”. Me defendería de otra manera. Digo que procesalmente es incomoda la vía de la recusación en estos momentos porque nosotros (JxC) necesitamos otro tipo de conducta en estos momentos porque sino el kirchnerismo nos va a ganar la batalla cultural”, fundamento el legislador.

Y en ese sentido, remarcó: “Hay que defenderse con la verdad, siempre con la verdad. No importa si el que está enfrente es un atorrante o si es un bandido".

Por otro lado, Juez ironizó con que el Gobierno maneja coherencia en "no discutir los problemas de los argentinos", y señaló que sigue "la agenda de Cristina (Fernández) y el Instituto Patria".

Asimismo, el candidato a Senador por Juntos manifestó que la oposición debe "ir por otros valores, por otras vías, por otros recursos" y auguró: "Los vamos a cagar a votos acá en Córdoba y nada va a cambiar ese resultado".

