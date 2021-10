Pablo Lanusse: "Macri no espió, no ordenó espiar ni hay pruebas para imputarlo"

El abogado de Mauricio Macri, Pablo Lanusse, afirmó este jueves que el ex Presidente "no espió ni ordenó espiar" a los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan y consideró que "no hay ninguna prueba para imputarlo" en esa causa, al tiempo que denunció una "persecución canalla" en contra del ex mandatario.

"Macri fue categórico cuando dijo que ni espió ni ordenó espiar, y entonces es así. No podemos actuar ante este juez (Martín Bava), tristemente lo digo porque es una causa por demás sensible", afirmó el letrado en declaraciones a Radio La Red, y agregó que hay "intereses extrajudiciales" en la investigación.

El miércoles, el juez federal de Dolores Martin Bava rechazó la recusación que le presentó el ex presidente y le fijó nueva fecha de indagatoria, en el marco de la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas sobre familiares de tripulantes del submarino Ara San Juan, hundido en 2017.

El magistrado convocó al ex mandatario para el 28 de octubre a las 12, en lo que es la tercera fecha que le fija luego de que Macri no se presentara el 7 de octubre -porque estaba fuera del país- ni este miércoles 20.

Al rechazar la recusación en su contra, el juez aseveró que no se encuentra comprendido “en ninguna de las causales de recusación establecidas en el ordenamiento procesal y que las invocadas por el nombrado son manifiestamente improcedentes”.

En sus declaraciones, el abogado defensor de Macri consideró que "se está forzando el procesamiento sin ningún tipo de prueba” y denunció una "persecución canalla" en contra del ex mandatario.

"A los familiares del ARA San Juan les permito que digan lo que quieran por más que yo no lo comparta, porque desde el dolor en el que se encuentran, les tengo que permitir que digan cualquier cosa. A quien no se lo puedo permitir es al juez de la causa", apuntó Lanusse.

Por otra parte, volvió a sostener que esta causa se basa en "intereses extrajudiciales" de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

"La fecha no es antojadiza, porque después que el juez indaga una persona tiene 10 días hábiles para resolver su situación procesal y, si quiere, dictar el auto de procesamiento contra Macri; como estoy convencido que se está forzando sin ningún tipo de prueba, tienen que esencialmente tomar la declaración indagatoria. Por eso pusieron la fecha el 28 de octubre, porque los días hábiles van a terminar el jueves previo a la elección del 14 de noviembre", especuló el abogado.

Fuente: Télam

