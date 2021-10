El gobernador Juan Schiaretti encabezó el acto de apertura de campaña del oficialismo provincial exponiendo que el Frente de Todos y Cambiemos "son dos caras de la misma moneda, representantes de un Gobierno nacional que nunca habla de las desigualdades que tiene la Capital Federal y el conurbano".

Agregó en referencia a las retenciones que “hace más de 15 años nos meten la mano en el bolsillo y es hora de que eso se termine".

Sus declaraciones fueron realizadas en el marco del acto de campaña correspondiente al departamento Colón de "Hacemos por Córdoba" este miércoles por la noche. Se trató del primero de una serie de actos que organizará HxC a lo largo de la provincia.

El mandatario provincial estuvo acompañado por la candidata a diputada nacional, Natalia De La Sota; el vicegobernador de la Provincia, Manuel Calvo; el intendente de Colonia Caroya y candidato a diputado nacional, Gustavo Brandán; y el intendente de Río Ceballos, Eduardo Baldassi.

Schiaretti expresó: "Los privilegios siguen estando en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. Eso debe terminar, y la garantía para que eso se termine somos nosotros los cordobeses, los que no somos manos de yeso de ningún porteño que venga a decirnos cómo tenemos que votar".

Además, el Gobernador se refirió a las dos fuerzas políticas nacionales con las que disputarán las bancas en el Congreso. "El Frente de Todos y Cambiemos son dos caras de una misma moneda, los dos son representantes de un Gobierno nacional porteño y de un Jefe de Gobierno porteño que nunca hablan de las desigualdades que tiene la capital federal y el conurbano. Y lo único que hacen, se viven insultando. Nosotros no insultamos a nadie, pero tenemos la certeza de que a la hora que hubo que enfrentar al kirchnerismo para defender Córdoba, los únicos que pusimos lo que hay que poner fuimos los cordobeses con José Manuel y conmigo a la cabeza y todos ustedes acompañándonos".

Por su parte, la candidata a diputada nacional, Natalia de la Sota dijo: “Hacemos por Córdoba puede plantear propuestas y poner en discusión temas como la distribución de subsidios, por ejemplo, porque cuenta con la autonomía y la libertad suficientes para debatir sin ataduras, sin que nadie nos diga qué tenemos que decir. Porque nuestro único interés es Córdoba y su gente. No responder a una fuerza nacional nos da una libertad que incomoda a otras fuerzas. Hacemos por Córdoba es una fuerza provincial, que incluye al peronismo y a muchos otros partidos. Respondemos solo a los intereses y necesidades de los cordobeses”.

Agregó que “lo que tenemos que hacer es dialogar, para enfrentar la pospandemia. Si no nos ponemos de acuerdo en cuatro o cinco puntos fundamentales, no tenemos futuro. Las dos fuerzas nacionales que buscan que al otro le vaya mal, que trabajan para la derrota del otro, hablando de Juntos por el Cambio y el kirchnerismo, ¿qué proponen después, una vez que el otro está derrotado?”



Finalmente, la candidata expresó que Córdoba, a lo largo de 20 años construyó "una identidad y una autonomía que nos da libertad. Y que para nosotros es un valor, que nos permite decidir qué es lo mejor para Córdoba. Que nos da la libertad de discutir nuestros problemas, nuestras soluciones aquí en Córdoba, donde no tenemos la necesidad que venga nadie de Buenos Aires a decirnos que es lo que tenemos que hacer".

La apertura del acto en el Salón Villegas, estuvo a cargo del intendente local Eduardo Baldassi que manifestó: "Nuestro gobernador necesita el 14 de noviembre tener los legisladores necesarios para ir a pelear en Buenos Aires. Nuestros legisladores tienen que ir a pelear por lo que es nuestro, lo que creemos que corresponde. Por lo cual, ese es mi pedido esta noche, de que cada uno de ustedes nos involucremos y salgamos a defender este modelo de gestión Córdoba que es único en el país".



Por su parte, el candidato a diputado e intendente de Colonia Caroya, Gustavo Brandán, quien expresó que “es fundamental cuidar los intereses de Córdoba que en definitiva es trabajar por un país Federal”.



También estuvieron presentes el intendente de Unquillo, Jorge Fabrisín; el intendente de La Calera, Facundo Rufeil; el intendente de Saldán, Cayetano Canto; la intendenta de Mi Granja, Claudia Acosta; el intendente de La Granja, Carlos Ambrosich; el intendente de Tinoco, Gustavo Bustos; la presidenta comunal de Cerro Azul, María Luisa Werly; el presidente comunal de El Manzano, Jorge Garzón; y los legisladores Carlos Presas, Paola Nanini, y Natalia Martínez.