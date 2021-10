Aval oficial al accionar de la Policía contra un vecino que increpó a Schiaretti

El subjefe de la Policía defendió el accionar contra un vecino de Río Cuarto que se acercó a protestar. "No me dejaron acercar. Aparentemente solo puede ir gente afín y empleados públicos", dijo el hombre.

“Es un amedrentamiento. Le pido al gobernador si me puede mandar alguno de sus seguidores para que me puedan solucionar el inconveniente que tengo”, expresó el vecino de Río Cuarto. Foto: gentileza.

Luego que la Policía y la custodia personal del gobernador Juan Schiaretti redujeran a un vecino que protestó el lunes contra el mandatario provincial durante una visita a Río Cuarto, este miércoles, el subjefe de la Policía, Ariel Lecler, avaló el accionar de la fuerza y argumentó: "La seguridad de la máxima autoridad merece una acción decidida del personal policial a cargo de esta custodia".

Por su parte, Enrique Cenzano, que fue quien se acercó a manifestar donde se estaba realizando el acto del que participó el Gobernador, indicó en declaraciones a el DoceTV, que la reacción policial se trató de "un amedrentamiento" contra su persona.

En un video se puede ver cómo al menos cinco personas intervinieron y lo arrojaron al piso luego de que gritó “bajá los impuestos, bajá los ñoquis”. En declaraciones a los medios, Cenzano explicó: "Me quise acercar porque tengo un inconveniente con Rentas que tiene 37 años. Yo ya había hablado con la persona que me tira al piso, le había dicho que me quería manifestar”.

Y agregó: “No me dejaron acercar. Aparentemente solo puede ir gente afín y empleados públicos, nadie más puede ir a hacer ningún tipo de reclamo”. Según el relato Enrique, tenía miedo que le rompieran los audífonos que usa por ser una persona con hipoacusia.

Además, el vecino contó que los agentes le sacaron una foto a su documento y que horas más tarde enviaron policías de civil para hablar con sus vecinos: “Les decían que yo había intentado agredir al gobernador y que querían saber que tal persona era”.

“Es un amedrentamiento. Le pido al gobernador si me puede mandar alguno de sus seguidores para que me puedan solucionar el inconveniente que tengo”, concluyó.

En ese marco, Lecrer aclaró que se atiende a "muchísima gente" en cada actividad y que este hombre se acercó gritando e insultando, y por eso reaccionó así la custodia: "No valoramos la respuesta policial frente a esa situación como un exceso", indicó al DoceTv.

"Esta persona invadió el espacio no permitido. Para hacer reclamos hay otras vías", añadió. Sobre la visita a los vecinos luego del incidente Lecler aclaró: "Es una acción legal y permitida y merece el gobernador cualquier medida dentro de la legalidad que garantice su seguridad".

Repudio de la oposición

Tras difundirse el video donde la Policía y la custodia reducen al hombre, legisladores de la Unión Cívica Radical y de Juntos por el Cambio emitieron un comunicado donde expresaron su más "enérgico repudio a la desproporcionada reacción de la custodia al Gobernador de la Provincia". Y agregaron que las medidas de custodia " de ninguna manera pueden usarse para vulnerar derechos fundamentales de todos los ciudadanos".