Día de la Lealtad: el peronismo se movilizó este domingo en Córdoba y el país

El peronismo retornó este domingo masivamente a las calles, con epicentro de la Plaza de Mayo de la Capital Federal, para celebrar el Día de la Lealtad, en medio de un panorama político complicado a raíz del resultado adverso en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Distintas columnas de organizaciones políticas y sindicales afines al kirchnerismo, además de simpatizantes independientes, concurrieron a la Plaza de Mayo para reeditar el clásico ritual peronista en un nuevo aniversario del Día de la Lealtad.

La primera convocatoria a marchar este 17 de octubre la hizo la Asociación Madres de Plaza de Mayo de Hebe de Bonafini, apenas unas horas después de que el martes pasado el jefe de Gabinete, Juan Manzur, se parara ante un grupo de periodistas en un acto en el club IMOS para anunciar que se suspendía la marcha de este domingo.

"Este acto es el inicio de una lucha hasta que consigamos no pagar la deuda", anunció, y agregó: "Hoy empezamos. Que lo sepa el Presidente", dijo De Bonafini, quien encabezó el acto central.

"Nos da mucha tristeza porque usted siempre se junta con los ricos, con IDEA, con los grandes empresarios, pero a nosotros no nos escucha ni nos mira", se quejó la referente de Derechos Humanos.

Y agregó: "Espero que este discurso le llegue. Todos los que estamos acá somos parte del pueblo que lo votó y que lo va seguir votando si se comporta como debe. No nos podemos hacer cargo de lo que se robó Macri", advirtió.

En Plaza de Mayo estuvieron además otras organizaciones como La Cámpora, Miles, Tupac Amaru, CTA de los Trabajadores y ATE Capital.

La segunda fecha tendrá lugar el lunes 18 con la celebración de la Confederación General del Trabajo (CGT) y otros espacios gremiales confederados en la central obrera, como la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) y el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA). Las agrupaciones sindicales marcharán hacia el Monumento al Trabajo, ubicado en Paseo Colón e Independencia, en la Ciudad de Buenos Aires.





Día de la Lealtad en Córdoba

En sintonía con la Asociación Madres de Plaza de Mayo organizaciones políticas, sociales y de DDHH de Córdoba manifestaron que "la lealtad es con el Proyecto Nacional y Popular y con la historia".

"Por un 17 de octubre que se resignifique, que rescate la memoria y lucha del pueblo peronista y el campo nacional y popular junto sus mejores gestas, que sea de compromiso con la historia, que bregue y luche para que el gobierno nacional sea para las mayorías populares y que enfrente a los poderosos", indicaron este domingo a través de un comunicado.

"Decimos: la deuda es ilegítima e ilegal y solo sirve para endeudar a los países es la forma de quitarles soberanía y de someter a sus economías. Las políticas económicas pasan a ser decididas y condicionadas por el acreedor solo en función de sus intereses financieros, dejando de lado las necesidades y deseos de los pueblos. Ante esto es necesario avanzar en las investigaciones. No puede acordarse ni pagarse nada al FMI mientras no se sepa que pasó. Nosotrxs no debemos nada", remarcaron.

Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH, Córdoba, Peronistas Autoconvocados, TODOS Córdoba, Colectivo Más Democracia, Espacio Tinku, COUC Córdoba, Comité por la libertad de Milagro Sala (LA), Frente por la Soberanía Nacional, Militancia de DDHH Córdoba, Multisectorial Córdoba, Córdoba Dialoga, Espacio Sur, CONAP, entre otras se hicieron presentes en la movilización.