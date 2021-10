Jugadora de toda la cancha... y todas las canchas

"El deporte para mi es una forma de vida. Una manera de expresarme. Estar en una cancha, del deporte que sea, me conecta con lo más visceral. Más allá de servirme para estar bien físicamente, y aunque la frase esté trillada, es un cable a tierra. ¿Tengo un mal día? ¿Tengo algo que resolver emocionalmente? Entrenando se me cambia el chip. El deporte ha sido siempre la única constante. El deporte me ha dado muchas alegrías, viajé por Argentina y fuera de ella también; y por sobre todo me ha hecho conocer personas que luego se han vuelto amigxs y que conservo hasta el día de hoy. Ah, y los terceros tiempos son lo mejor, ¿no?", reflexiona y describe Mariana Magliano.

La "Nana" lleva el deporte en su piel. Lo expresa en palabras y lo vuelca en acciones. Es posible verla en una cancha de hockey como en una cancha de fútbol. Es probable que la veamos jugando, practicando o dando indicaciones. El deporte forma parte de su vida, entonces, en la charla con LA NUEVA MAÑANA argumenta ese amor afirmando: "Me ha trasmitido y reforzado valores .y me ha enseñado que nadie se salva solx, digo, tanto en un deporte individual como grupal tenes un equipo (llámese técnico, compañeros, etcétera), que te contienen, te ayudan, te bancan. Y estás todo el tiempo aprendiendo y superándote".

La oriunda de Laboulaye tiene una amplia sonrisa. Una sonrisa que contagia. Esa sonrisa se observa haciendo un golazo en el Súper 7 o dando un pase en el Córdoba Athletic. Y con esa sonrisa expresa: "No concibo la vida sin jugar, y siempre digo que hasta que me dé el físico y la cabeza seguiré haciéndolo". ¿Hace falta decir algo más?

El año pasado, tras un largo recorrido por el futsal y el fútbol 7, se propuso jugar fútbol once. Comenzó a entrenar en el Club Barrio Parque; pero la insólita medida de la Liga Cordobesa de poner un límite de edad le cortó la posibilidad de cumplir ese sueño.

Pero la "Nana" no es de las que se quedan con los brazos cruzados. Siguió jugando al fútbol donde la dejaban, hizo golazos que se hicieron virales y con esa sonrisa antes referenciada se mandó de lleno a un viejo amor: el hockey sobre césped.

"Empecé desde los seis años a jugar al tenis en mi club de Laboulaye, en Sporting Club, y como era un poco solitaria, mi mamá me llevó a jugar al hockey a los nueve o días años en Ranqueles Rugby y Hockey Club. Y desde el primer día me enamoré del hockey. Jugué hasta los 18 ahí, luego un año en Buenos Aires para la Universidad de Palermo y cuando me vine a Córdoba lo cambié por el Futsal... Pero hace unos cinco años me volvieron las ganas de jugarlo, y la verdad que encontré un Club (Córdoba Athletic Club) y unxs compañerxs que me hicieron sentir como si fuera mi club de Laboulaye. Y estoy súper agradecida y feliz de ser parte", relata.

- ¿Usas cosas del fútbol en el hockey?

- Juego de delantera, por cualquiera de los dos extremos. Como soy rápida tanto en el fútbol como en el hockey juego en esa posición. Si bien tienen diferencias, en cuanto a los elementos que se utilizan, reglas y demás, tienen sistemas tácticos parecidos. Particularmente a mi me resulta “natural” moverme y buscar los espacios tanto en una cancha de fútbol como de hockey.

El club. Cuando "Nana" Magliano se pone a hablar del club, se nota que va de la mano con esa pasión que tanto expresa. Te cuenta sobre los distintos equipos que hay, del trabajo que están haciendo, de la entrenadora Verónica Bravo, de la Escuelita Inclusiva de Hokey... "En el Córdoba Athlétic entre las cuatro líneas de mujeres, caballeros e infantiles hay alrededor de 650 jugadores. Todxs jugamos en el Torneo de la Federación Cordobesa de Hockey", relata.

Al tiempo que agrega: "Las cuatro líneas de mujeres son: La A (que juega en la categoría A, la Línea Negra que juega en la B1, la Línea Roja que juega en la B2 y la Línea Blanca que jugamos en la C". Magliano juega en la C. "Hace ya cinco años que juego con casi las mismas compañeras, jugamos siempre en la B1. Este es el primer año que jugamos en la C; por eso formamos la Línea Blanca. Somos un grupo de jugadoras +40. Ellas lo han ganado todo, son excelentes jugadoras y personas, muchas han jugado afuera y se nota en la cancha. Este año salimos campeonas del Torneo Apertura, y ahora en el Clausura vamos cuartas en la tabla de posiciones", cuenta.

Apasionada e inquieta. Un día se la ve jugando al fútbol, al otro al hockey. Un día se la ve entrenando con la Selección de talla baja y al otro en una actividad solidaria con Abriendo la cancha. Un día está estudiando porque tiene que rendir examen y al otro está brindando con un grupo de amigas...

Actualmente está estudiando una Tecnicatura en Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Instituto Superior Politécnico Córdoba. "Desde hace unos años vengo interesándome en la problemática, y quería conocer y tener herramientas. Va a sonar como oxímoron, pero el 'mínimo gran aporte' de compostar y separar los residuos es un granito de arena. Igualmente creo que uno de los problemas es la 'necesidad de consumo indiscriminado', y cómo el sistema opera en eso", explica.

- Estudias, sos entrenadora, jugas al fútbol jugas al hockey, ¿cómo haces para que te alcance el tiempo ?

- Jajajaja soy bastante inquieta y lo que hago me apasiona, sobre todo el deporte, así que le busco la vuelta para organizarme.

Simplemente, la "Nana" Magliano.