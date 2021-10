Cossar: "Van a recuperar votos, cuando se ocupen de los problemas de la gente"

El bloque UCR de la Legislatura no acompañó el proyecto que declara de utilidad pública de inmuebles por la obra del 2° anillo de la Circunvalación. La palabra del legislador.

Marcelo Cossar, presidente del bloque radical, expresó: “En una ciudad dónde la mitad es pobre, estamos tratando este proyecto que denota que las prioridades de Córdoba no son las del oficialismo. Las prioridades de Córdoba hoy no son más cemento, sino la educación, la salud, el empleo y la seguridad. Esos son los temas que les urgen a los cordobeses. La pobreza. Esta debería ser hoy la máxima prioridad de este gobierno que en 22 años en el poder no le puede echar la culpa a nadie de que Córdoba sea hoy más pobre que el conurbano bonaerense. En sólo dos años la pobreza aumentó 9.2 puntos porcentuales, medido en personas y 8.8 puntos, medido en hogares y así llegamos 46,6 % de pobres.

Y agregó: "Ese número duplica al porcentaje de votos que sacaron ustedes. ¿Creen que van a recuperar esos votos haciendo anuncios del segundo anillo? Van a recuperar los votos de la gente, cuando se ocupen de los problemas de la gente, y esos problemas no tienen que ver hoy con la circunvalación, tienen que ver con que no pueden comer, esos son los problemas de los cordobeses”.

Cossar se refirió a los resultados de las PASO y a la performance del oficialismo provincial. "Acá en Córdoba también ustedes perdieron y por mucho más de lo que esperaban. Se huele fin de ciclo y recambio. Sepan entender que esa Córdoba profunda y empobrecida también está presente en el trazado de ese segundo anillo de circunvalación que pasa por donde viven familias, pequeños productores, comunidades rurales y también asentamientos precarios. Esa Córdoba profunda que ustedes no quieren ver, les va a pedir explicaciones”.