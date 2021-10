Pérez y la expectativa de que Racing pueda vender su aforo permitido

El presidente del club albiceleste espera que puedan venderse las 7 mil localidades. Asuntos institucionales y la no aplicación del streaming.

El presidente de Racing de Nueva Italia Manuel Pérez se mostró optimista con la posibilidad de completar el aforo permitido del 50 % de cara al partido del domingo a las 15 ante Central Norte, por el Federal A, además de explicar otros aspectos institucionales.

"Hemos visto un incesante crecimiento de demandas en la secretaría y muchos hinchas se acercaron a asociarse. No tengo dudas que el viernes o a más tardar el sábado tendremos que colgar el cartel de localidades agotadas. Espero que quede gente afuera y que podamos todos volver a la cnacha apenas se levante la pandemia, Racing los necesita", contó Pérez en el programa "Futbolémico" de Radio Impacto.

A su vez, el titular "Académico" remarcó la necesidad de sumar socios para afrontar la crisis económica y justificó la eliminación del streaming. "Necesitamos más socios. Entiendo que para muchos es injusto pero nosotros estamos pagando juicios como el de (Carlos) Moyano que nos dejó la Intervención Judicial y el de (Atilio) Oyola, como regalito de la gestión anterior. Y no me pongo a pensar si fue injusto o no. Tengo que asumir ese compromiso de saneamiento del club".

"Entendemos la posición de esos hinchas, pero la verdad, el equipo marcha puntero, tiene el paladar que le gusta al hincha, y si luego de dos años sin poder ir a la cancha, con un ascenso y luchando por otro, no te dan ganas de ir a la cancha, no sé qué tendremos que hacer. Vamos a dejar todo para conseguir el objetivo", agregó Pérez.

Vale aclarar que el streaming fue el recurso principal de la entidad en tiempos de pandemia para paliar gastos corrientes.

Con relación a la campaña, remarcó que terminará con un déficit de 100 mil dólares.