Santos calificó de “insólita” la prolongación del cierre del Aeropuerto

Para el ex ministro de Turismo de la Nación en la administración de Mauricio Macri, se trató de un "capricho kirchnerista que nos costó más de 6 mil millones de pesos".

El ex ministro de turismo de la Nación, Gustavo Santos, expresó este martes y tras la reciente apertura del aeropuerto Ambrosio Taravella que “los anuncios deben ser acompañados por hechos reales o no son nada". Lo calificó de un "capricho del kirchnerismo" que "nos significó, aproximadamente, la pérdida para Córdoba (solo en el rubro turismo) de más de 6 mil millones de pesos; además de cientos de fuentes laborales”.

El dato al que arribó Santos surge luego de multiplicar el número anual de visitas extranjeras a Córdoba (unas 70.000); por 900 dólares (gasto estimado por turista).

El ex funcionario se preguntó: “¿Apertura para vuelos internacionales?”. Y se explayó: “A raíz del anuncio de apertura, me puse en contacto con Copa Airlines y con Air Europa. Si ANAC (que depende de La Cámpora) no demora las autorizaciones, solo Copa podría volar antes de fin de año. Air Europa recién podrá volar en el primer trimestre de 2022”, diagnosticó.

El candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, aseguró que “desde el momento en que se autoriza un vuelo internacional pueden pasar entre 45 y 60 días para poder comercializarlo y empezar a volar”, por lo que “para que los cordobeses volvamos a estar conectados con el mundo y reactivemos el turismo, se deben autorizar de manera urgente los vuelos”.

Santos, que acompañó los reclamos de los distintos agentes de viajes durante toda la clausura del aeropuerto, dijo también que el anuncio reciente de reapertura "solo muestra oportunismo electoral; deficiencia de la gestión y deja al descubierto que la medida adoptada careció de sentido común y atentó no solo contra el turismo sino también contra nuestro tejido productivo”.

Por último, concluyó: “No voy a dejar de trabajar para recuperar lo que los cordobeses ya habíamos logrado después de tanto esfuerzo y sacrificio. Tenemos que volver a ver nuestro cielo cordobés con aviones de diferentes colores”.