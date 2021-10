Triquinosis: el brote suma 244 casos y advierten síntomas similares al Covid

Ya son 244 los casos confirmados de triquinosis en la provincia, en el que es el brote más cuantioso de los últimos tiempos. De acuerdo al reporte del Ministerio de Salud de Córdoba, se registran en Villa del Totoral, Sarmiento, Cañada de Luque; Jesús María, Colonia Caroya, Bell Ville y la capital provincial.

Los pacientes recibieron atención desde distintos centros de salud y a la fecha son asistidos de manera ambulatoria. De las entrevistas epidemiológicas llevadas a cabo, se identificó consumo de carne de cerdo y/o subproductos adquiridos en comercios de la localidad de Villa del Totoral. De hecho, el mismo intendente municipal salió al cruce del tema en las redes sociales oficiales.

📌COMUNICADO DEL INTENDENTE MUNICIPAL📌 Informe de la situación Sanitaria sobre Triquinosis Publicado por Municipalidad Villa del Totoral en Lunes, 4 de octubre de 2021

Por el momento, se encuentra en estudio el origen del foco y las investigaciones son llevadas a cabo por la división de Zoonosis del Área de Epidemiología del Ministerio de Salud de Córdoba, por agentes de la Dirección General de Fiscalización del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el municipio implicado con participación del SENASA.

Salud recordó a la población que la triquinosis es una enfermedad transmitida por la ingesta de carne de cerdo cruda o mal cocida, contaminada con el parásito Trichinella spiralis. Las manifestaciones clínicas son muy variables y pueden cursar como una infección inadvertida o presentar síntomas que, por lo general, comienzan con fiebre, dolor muscular intenso, dolor de cabeza y dolor e hinchazón alrededor de los ojos. También pueden aparecer signos gastrointestinales como diarrea y vómitos.

Es de destacar, que en este contexto de pandemia, esta enfermedad inicialmente puede presentar síntomas compatibles con Covid-19, es por esto que también se alerta al personal de salud de estas localidades.

Para prevenir esta enfermedad se recomienda:

● No consumir ni permitir el consumo de carnes crudas y/o chacinados caseros que no hayan sido inspeccionados previamente a la elaboración.

● Verificar el rótulo o etiqueta de fabricación en todos los subproductos de cerdo que se adquieran. Deberá leerse claramente lo siguiente: Marca del producto; empresa responsable; número de habilitación nacional del establecimiento; fecha de elaboración y de vencimiento del producto; condición de mantenimiento en cuanto a temperaturas ambientales; y rótulo con la composición del producto.

● No consumir choripán en puestos no autorizados o no habilitados

● La salazón y el ahumado de las carnes no son suficientes para destruir los parásitos presentes.

Es importante remarcar que la comercialización de carne o sus derivados provenientes de establecimientos no autorizados está totalmente prohibida.

Operativo de fiscalización y control

A partir de la alerta sanitaria por brote de triquinosis, la Dirección General de Fiscalización y Control y de Senasa fiscalizó el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias, de alimentación y la comercialización de distintos establecimientos porcinos a partir del cual identificó el origen.

Este tipo de intervenciones se dan en el marco de la Ley N° 8.417 de prevención, control y erradicación de las enfermedades animales infectocontagiosas y parasitarias; y de la Ley N°6.974 de faenamiento, industrialización y comercialización de productos cárnicos. Para ambas leyes, el Ministerio de Agricultura y Ganadería es órgano de aplicación y control.

Se informa además que se encuentra en funcionamiento el número 0800-8888-AGRO, para denunciar posibles casos.