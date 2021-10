Schiaretti recargado: "Me voy a poner esta campaña al hombro"

El gobernador Juan Schiaretti se reunió este mediodía con 225 intendentes y jefes comunales de Hacemos por Córdoba y legisladores del espacio. Les dijo directamente: “En estas elecciones candidatos somos todos, me voy a poner al hombro esta campaña”, y pidió el acompañamiento territorial para superar el resultado de las PASO.

“Nuestro gobierno no es un gobierno que anda a los banquinazos, diciendo cada día una cosa distinta, tenemos una única dirección que es la del progreso con justicia social en cada rincón de la provincia. Pero este progreso y previsibilidad que alcanzamos no es obra de dos o tres iluminados sino que se desarrolla con todos los intendentes y legisladores” en un trabajo articulado entre todos los sectores, dijo el mandatario. “Hacemos por Córdoba es la base del entramado para que Córdoba siga progresando”, agregó.

“Con todas las letras digo que, en las PASO, el pueblo de Córdoba expresó su opinión de lo que son otras variantes políticas que se autotitulan peronistas”, aseguró en un claro mensaje que tuvo como destinatario al Frente de Todos. “El 2023 no es ajeno al 2021”, dijo y para noviembre, pidió a los intendentes y legisladores que acerquen las propuestas y mensajes de Hacemos por Córdoba, “porque en estas elecciones, los candidatos de Hacemos por Córdoba somos todos. Me voy a poner el hombro esta campaña, como estoy seguro que ustedes lo van a hacer”.

“Nadie va a tener mayoría en el Congreso y por eso se van a tener que negociar las leyes, y ahí hay una oportunidad para Córdoba si somos capaces de mostrar nuestros proyectos que abarcan cada rincón provincial. Nuestros candidatos son los únicos que presentaron propuestas”, afirmó el Gobernador.



En el encuentro, Carolina Basualdo, intendenta de Despeñaderos, aseguró que “corresponde que ahora, cada uno, desde nuestros lugares hagamos memoria y recordemos que durante los últimos 20 años, los que siempre han estado cuando hubo inundaciones, incendios, cuando tuvieron dificultades, cuando necesitaban una mano, eran José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti. En honor a esa memoria y por compromiso, de cara al 2023, reforzamos la idea que acá no se puede mirar para otro lado”.

“No podemos especular conque si me llega o no me llega una obra de Nación, no podemos ni debemos hipotecar nuestro futuro. Y esto, querido Gobernador, tiene que ser el compromiso de cada uno de los que estamos acá, estamos obligados a militar casa por casa para que Ellas lleguen al Congreso. No somos ni macristas ni kirchneristas y cada voto que se disperse es un voto que fortalece a Juntos por el Cambio”, enfatizó Basualdo.

Por último, dijo que “generacionalmente, tenemos la obligación de mantener el progreso como lo hicieron José Manuel y Juan en estos 20 años. Queremos que Córdoba siga gobernada por este espacio. ¿De qué lado vamos a estar? Tenemos que estar del lado de quienes estuvieron acompañándonos siempre. Para seguir transformando nuestras localidades y departamentos. Acá hay obras en todos los municipios sin importar el color político”.

Por su parte, Facundo Rufeil, intendente de La Calera, remarcó que Schiaretti y José Manuel de la Sota plasmaron un modelo que hay que llevar al Congreso de la Nación. “Hay que ser claros: Necesitamos el compromiso de todos los intendentes. Porque en 2023 no van a estar ni Cristina ni Alberto Fernández ni Macri ni Rodríguez Larreta: van a estar Juan Schiaretti, Hacemos por Córdoba y esta gestión”, concluyó el referente del departamento Colón que a comienzos de la semana había sido uno de los principales impulsores del acto en el que, según trascendió en la previa, se iba a proponer a Schiaretti como candidato a la Presidencia. Ese encuentro, vale recordarlo, se suspendió.