Tu Casa Tu Escritura: hay 105 nuevos propietarios de Cooperativa La Unidad

A veces se hace imposible que los vecinos puedan acceder a la escritura, aunque tengan la posibilidad y los papeles realizados, es un trámite costoso. Entonces no hay viviendas si no hay escrituras”, expresó Alejandra Vigo. Foto: gentileza

A veces se hace imposible que los vecinos puedan acceder a la escritura, aunque tengan la posibilidad y los papeles realizados, es un trámite costoso. Entonces no hay viviendas si no hay escrituras”, expresó Alejandra Vigo. Foto: gentileza

Con el impulso del programa Tu Casa Tu Escritura, avanza la regularización dominial en toda la provincia y más cordobeses se transforman en propietarios definitivos de sus hogares.

En el marco de esta iniciativa, la coordinadora del Gabinete Social y diputada nacional, Alejandra Vigo, junto a la ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, Laura Jure, y la legisladora Natalia de la Sota encabezaron la entrega de 105 nuevas escrituras sociales a familias de la Cooperativa La Unidad, en barrio 1° de Mayo de la ciudad Capital.

“Sabemos –dijo Jure- que estas escrituras llegan después de su lucha y sacrificio. En 2008 Alejandra (Vigo) identificó que había una necesidad en todas esas familias a las que le era inaccesible dar este paso. Y vio que si no estaba el Estado presente nunca iban a lograrlo. Hoy en Córdoba ese derecho se convirtió en Ley”.

Precisamente, Vigo recalcó cuán importante resulta que la Provincia acompañe a las familias que más lo necesitan para que puedan transformarse en dueñas definitivas. “A veces se hace imposible que los vecinos puedan acceder a la escritura, aunque tengan la posibilidad y los papeles realizados, es un trámite costoso. Entonces no hay viviendas si no hay escrituras”, expresó.

La Provincia indicó que, 161 inmuebles ya alcanzaron el título de propiedad, mientras que se continúa con el relevamiento de las últimas 129 viviendas para así concretar la escrituración total de la cooperativa La Unidad.

Tu CasaTu Escritura es un programa de regularización y escrituración gratuita de viviendas sociales provenientes del Estado Nacional, Provincial, Municipal o adquiridas de manera particular, por parte de grupos vulnerables que no poseen otro inmueble y que sus ingresos no le permiten solventar el gasto de una escritura traslativa de dominio.

Hasta el momento, ya se han entregado 14.425 títulos de propiedad en toda la provincia.