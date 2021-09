"Te llevo en el alma": para resaltar la inclusión y evitar la violencia

Marina Abulafia Producciones estrenará este fin de semana "Te llevo en el alma", la obra escrita por Raúl “Dirty” Ortiz que tendrá sus funciones debut el sábado 25 y domingo 26 de septiembre a las 17 en el Teatro Real - Sala Carlos Giménez (San Jerónimo 66).

La pieza gira en torno a un equipo de fútbol de un colegio mixto que debe enfrentar en la final de un intercolegial a su eterno rival. En ese equipo hay dos niños, Diego y Leo, que son compañeros, amigos y a la vez fanáticos de equipos archirrivales. Se entienden muy bien en la cancha. Pero por mandatos familiares y culturales, por los famosos “códigos del hincha”, se enfrentan. Y en medio de ese conflicto, aparece una niña que quiere jugar al fútbol en un equipo de hombres. Aquí comienza el verdadero partido.

Violencia, diversidad e inclusión son los tres ejes fundamentales alrededor de los cuales gira esta obra y también la coyuntura actual, con un mensaje muy concreto para los espectadores: a mayor inclusión, menos violencia.

“Cuando me alcanzaron el libreto de Dirty ya tenía como 40 páginas. En realidad este proyecto viene de 2018, y me despertó a mí algo muy profundo. Yo en mis espectáculos necesito hablar de algún tema que a mí me roza y necesito expresar. En este caso, quise hablar de la violencia y la inclusión, a través del fútbol como un unificador de un deporte universal”, señaló Marina Abulafia en diálogo con La Nueva Mañana a días del estreno de “Te llevo en el alma”.

“A mí me gusta mucho la actividad física y practico deportes. Y puedo ver que aun todavía en varios casos vienen contaminados de una estructura cultural de años, que apunta a que las niñas no saben de fútbol por ejemplo, o mensajes como ´vos no opines´, ´no te metas´. Todavía algunos niño varones llevan consigo ese mensaje de salir a la cancha ´a matar o morir´. Y esos mensajes aún hoy en día suenan muy fuerte en nuestros oídos”, reflexionó.

El argumento de "Te llevo en el alma" de Marina Abulafia Producciones gira en torno a dos varones y una niña que es nueva en una escuela con doble escolaridad, donde a la tarde hay deportes. “Esa nena se mete en la cancha de fútbol para jugar, pero en esa escuela no hay futbol femenino. Ella escucha lo que los chicos hablan en los vestuarios y le da otra mirada a la situación que pone de manifiesto lo que a ellos les parece una incompatibilidad: ser sensible y jugar al fútbol. Son justamente esos conceptos los que hace años que se vienen escuchando. Y que vienen haciendo mucho ruido. Todavía hoy cuando el fútbol femenino viene creciendo, hay padres que cuestionan si dejar o no a sus hijas practicar ese deporte”, comentó Abulafia.

“Es como que todavía hay como una determinación sobre qué deporte podés hacer según el sexo y la edad que tengas. Es algo que es increíble que haya esa bajada de línea que hoy estamos revisando y cambiando. Y es justamente la razón por la cual apunto a las infancias, para que sean fuertes y puedan reflexionar sobre algunos aspectos patriarcales y tan antiguos. Es esa protagonista femenina la que obliga a esos varones a escucharse a sí mismo lo que dicen y les muestra que hay otras formas y otras maneras. El deporte es en definitiva salir a la cancha a disfrutar”, reflexionó.

Invitación a asistir con camisetas de los equipos

Quizás sea por esa consigna, es que se invitó a que el público asista al teatro vistiendo las camisetas de sus equipos favoritos y que la platea luzca como una fiesta de colores diversos. “Una camiseta diferente siempre parece despertar algo aguerrido interno, que hace que uno maltrate a otro, como si fueramos diferentes. Los protagonistas de esta obra uno es de Belgrano y el otro es de Talleres y juegan juntos un intercolegial.

Sin embargo, existe un maltrato previo que repite aquello que pudieron haber visto. Por eso la idea es mostrar que podemos convivir con diferentes colores. Hay muchas aristas que se ponen en escena porque sé cuál es el mensaje que me gustaría que se lleven lo chicos cuando vean esta obra”, indicó.

Las entradas tienen un costo para platea de $600; para el 1° y 2° Nivel de $500 y para el 3° Nivel de $400. Pueden adquirirse por el sistema autoentrada o boletería del teatro en: https://ventas.autoentrada.com/events/te-llevo-en-el-alma-y-cada-dia-te-quiero-mas-grupo-map

Presentaciones en los clubes y escuelas

"Esta es una obra que está pensada para que no se quede solo en los teatros. Por el momento son estas dos funciones y nada más, pero la idea es que se haga una gira por el interior y también se presenten en los clubes más importantes de fútbol (Talleres, Belgrano e Instituto ya nos dijeron que sí), en otros barriales y no tan conocidos, en potreros y en escuela junto a profesores de educación física... Mi objetivo es poder deconstruir y poder trabajarlas con equipo y profes de fútbol", confirmó Abulafia.