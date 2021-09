Tras reunirse con ministros, Alberto Fernández dejó la Rosada sin anuncios

Sin hacer anuncios, el presidente Alberto Fernández dejó este miércoles a la noche la Casa Rosada y se dirigió a la Quinta de Olivos tras mantener reuniones durante toda la tarde, en medio del clima de tensión tras las renuncias que presentaron varios funcionarios y luego de una agitada jornada desde lo político en el Gobierno y dentro del Frente de Todos. Aunque no realizó declaraciones, trascendió que quedarían descartados cambios drásticos e inmediatos en el Gabinete Nacional.

Así lo habría resuelto, rodeado de ministros leales que se quedaron a su lado, mientras arreciaba la ola de renuncias presentadas por ministros, secretarios y directores de organismos descentralizados afines a Cristina Fernández.

La reunión del mandatario con los ministros que no presentaron la renuncia terminó cerca de las 21.15 y minutos después, pasadas las 21.30, Alberto Fernández dejó la Casa Rosada en helicóptero para dirigirse a la Quinta de Olivos. No hubo declaraciones ni definiciones.

La decisión de resistir las presiones de cambios de ministros, con Santiago Cafiero (jefe de Gabinete); y Martín Guzmán (Economía) como principales apuntados, fue tomada mientras la mayoría de los ministros que no habían renunciado estaban en la Casa Rosada. De hecho, una señal de que Alberto Fernández no cambiará ahora su equipo de colaboradores la dieron Claudio Moroni (Trabajo) y Sabina Frederic (Seguridad), quienes difundieron mensajes de apoyo por Twitter.

Tras conocer las renuncias de los funcionarios que responden a la vicepresidenta, Fernández encabezó una reunión con Cafiero, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Juan Zabaleta (Desarrollo Social), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Matías Lammens (Turismo y Deportes), Carla Vizzotti (Salud), Sabina Frederic (Seguridad), Claudio Moroni (Trabajo), Felipe Solá (Cancillería) y Cecilia Todesca. Pese a haber compartido un acto, Guzmán no asistió al encuentro.

Antes, el mandatario mantuvo un breve encuentro con Aníbal Fernández, ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner. “Vine a hablar con el Presidente de política. Charlamos de política, no me ofreció nada, no le pedí nada”, respondió a la salida del encuentro. Además, sostuvo que “las renuncias son algo simbólico, se ponen a disposición del Presidente” y que, por ende, es el primer mandatario el que definirá si las acepta o no. Y aseguró: “No hay ningún quiebre en el Gobierno”.

